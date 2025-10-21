Ley en NYC establece calefacción obligatoria en viviendas entre 1 octubre y 31 de mayo

Ley en NYC establece calefacción obligatoria en viviendas entre 1 octubre y 31 de mayo

Nueva York. Del 1 de octubre hasta el 31 de mayo de cada año, la ley de NYC exige que los propietarios de edificios ajusten la calefacción a 68 grados o más cuando la temperatura descienda por debajo de los 55 grados entre las 6:00 a. m. y las 10:00 p. m. para esta época.

Los termostatos deben configurarse al menos a 62 grados F, independientemente de la temperatura exterior, entre las 10:00 p. m. y las 6:00 a. m.

¿Qué hacer si no tienes calefacción? Notificar al propietario o la administración del edificio por escrito (correo electrónico o carta certificada).

Documentar la situación, usar un termómetro para tomar registros de temperatura interiores y exteriores y anota fechas y horas.

Lee más: Celebran Día Mundial del Hábitat con conversatorio virtual Viviendas Seguras

Si el problema persiste, llamar al 311 para reportar al Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD), con teléfono (212) 504-4115. El HPD puede enviar un inspector y emitir una infracción. 

Asimismo, contactar la Oficina del Defensor del Pueblo: Si necesita más ayuda, puede contactarlos al (212) 669-7250 o a través de su representante local.

HPD es la agencia de la ciudad que se encarga de mantener la calidad y asequibilidad de la vivienda, así como de fortalecer los barrios.

Sus funciones incluyen la promoción de la vivienda asequible, la inspección de edificios para asegurar la seguridad salud, y el cumplimiento del código de mantenimiento de la vivienda de NY.

También leer: 8va edición Mesa Nacional de la Vivienda

Ramón Mercedes

Ramón Mercedes

Publicaciones Relacionadas

Ley en NYC establece calefacción obligatoria en viviendas entre 1 octubre y 31 de mayo
Ley en NYC establece calefacción obligatoria en viviendas entre 1 octubre y 31 de mayo
21 octubre, 2025
El verdadero reto de la Ley 47-25: de la promulgación a la aplicación efectiva
El verdadero reto de la Ley 47-25: de la promulgación a la aplicación efectiva
29 septiembre, 2025
La nueva ley
La nueva ley
25 septiembre, 2025
Aprueban proyecto de ley de Presupuesto General del Estado 2026
Aprueban proyecto de ley de Presupuesto General del Estado 2026
23 septiembre, 2025
Anteproyecto Ley busca neutralidad climática en el país con miras a 2050
Anteproyecto Ley busca neutralidad climática en el país con miras a 2050
19 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

El poder del Santo Rosario

El poder del Santo Rosario

Lo que piensan del desarrollo chino altos

Lo que piensan del desarrollo chino altos

La partida de Don Fernando Infante

La partida de Don Fernando Infante

INFOTEP: 45 años transformando vidas

INFOTEP: 45 años transformando vidas

Regularización y celofán

Regularización y celofán

¿Sabes qué es el sporty chic? Reinventa tu estilo con esta tendencia

¿Sabes qué es el sporty chic? Reinventa tu estilo con esta tendencia

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo