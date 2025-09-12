Ley Residuos Sólidos sigue “secuestrada” en el Senado



En un hecho sin precedente, a 50 días de haber sido aprobada por el Senado la modificación a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos se mantiene “secuestrada” en el ese cuerpo legislativo, sin una explicación convincente a los gremios que conforman la municipalidad.

Con el engavetado de la ley, el Senado viola su propio reglamento, en su artículo 180, que otorga un plazo no mayor de 15 días para que una vez sancionada una normativa sea enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación, o devolverla a la Cámara de Diputados, lo que no ha sucedido.

El misterioso secuestro de la citada ley, aprobada el 23 de julio, a final de la legislatura pasada, ha causado descontento entre los gremios que agrupan a los alcaldes, alcaldesa, directores y directoras, así como de regidores, que cifran sus esperanzas de obtener recursos para la higiene de sus territorios a través de la normativa.

A ese descontento se atribuye que los principales directivos de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim) brillaran por su ausencia en la rueda de prensa encabezada por el presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD) Víctor D’Aza, para informar sobre la erogación por parte del Poder Ejecutivo, de RD$4,000 millones para aceras y contenes en los territorios.

Al ser preguntado al respecto, D’Aza rehusó responder, bajo el alegato de la importancia del tema de los recursos, en cambio, se comprometió hablar del tema la próxima semana.

En otro escenario, el director ejecutivo de la Fedodim, Pedro Richardson, informó que estudian las posibilidades de acudir a instancias judiciales para obligar al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, a enviar de inmediato la ley aprobada al Poder Ejecutivo, tras definir la acción como “secuestro”.

“Estamos altamente preocupado, porque esa ley contempla ingresos que deben ser estipulado en el Presupuesto del próximo año; el Presidente de la República ha pedido que se lo envíen, pero es una pena que el presidente del Senado entre a la historia por la puerta de atrás por una acción como esa”, expuso Richardson al ser consultado por este diario.