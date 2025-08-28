Leyes muertas.- La resolución del Intrant que dispone que los vehículos pesados circulen exclusivamente por el carril derecho fue emitida en el 2019, en la que también se establece que no podrán exceder los 70 kilómetros por hora “aunque la velocidad indicada en las vías públicas sea mayor”. Desde entonces para acá esa resolución ha sido, como suelen decir los abogados, letra muerta, al igual que tantas y tantas leyes y disposiciones oficiales que en este país nadie respeta ni cumple porque nadie, desde la autoridad del Estado, se ocupa de hacerlas cumplir y respetar.

Este martes el director del Intrant, Milton Morrison, desempolvó esa resolución que nadie cumple exhortando a los conductores de vehículos de carga a circular, de manera obligatoria, por el carril derecho en todas las autopistas y carreteras del país, recordando que no solo es un mandato de la Ley 63-17 sino también una práctica que salva vidas y contribuye a un tránsito mas organizado y justo para todos. ¿Pero cuál autoridad, señor Morrison, es la que los va a obligar a respetar ese mandato de la ley?

Esa es la pregunta que haría cualquier ciudadano que sabe por experiencia, porque es usuario frecuente de nuestras autopistas y carreteras, que lo que ha visto siempre es que camioneros y patanistas circulan por el carril que les da la gana y no se ve a ninguna autoridad que los fiscalice y sancione por violar la ley y poner en riesgo las vidas de los demás conductores. Por eso será difícil que alguien se tome en serio la exhortación del director del Intrant, empezando por los conductores de vehículos de carga, quien advirtió que la Digesett está facultada para fiscalizar y sancionar a quienes incumplan con la disposición del organismo.

Pero eso ya lo sabíamos hace rato. Lo que todavía no sabemos es porqué, a pesar de tener esa facultad que le confiere la ley, sus miembros no hacen uso de ella para fiscalizar y sancionar a camioneros y motoristas, que gracias a su irresponsabilidad conducen como si tuvieran licencia para matar.