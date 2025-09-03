Libertad «al vapor» tras agresión a David Ortiz

Un «mágico», simplón y dudoso papeleo usado para aprovechar las insólitas flexibilidades del sistema judicial dominicano para excarcelar a convictos tenía en libertad a José Eduardo Ciprián Lebrón (alias Chuki) a los dos años apenas de haber sido condenado a diez años por participar en el vil ataque homicida al exjugador de Grandes Ligas y salón de la fama del beisbol, David Ortiz, que estuvo expuesto a morir y que escandalizó a la sociedad dominicana. Chuki fue víctima a su vez en la madrugada del lunes de un enfrentamiento a tiros que la propia Policía enmarcó en disputas del narcotráfico, lo que quiere decir que el tribunal que se acogió muy rápidamente a las declaraciones de arrepentimiento y de promesas de retornar a la libertad y a la pacífica reinserción a la sociedad con extraño apadrinamiento no hizo más que regresarlo a la sordidez intestina del bajo mundo.

El tercero abatido en una celada callejera de los participantes en atentar contra un parroquiano en el bar en el que por confusión hirieron a una gloria del deporte dominicano. No se ha explicado bien cómo salieron también de la cárcel muy prematuramente esos otros dos; ni se sabe todavía los alcances a que pueda haber llegado a través de los últimos años al expedito mecanismo «jurídico» que «premia» con libertades condicionales a condenados por comercio de estupefacientes; a la orden de capos en abundancia de recursos para neutralizar acciones penales. Hace ocho años una infame cadena de falsificaciones y testimonios comprados enmascaró a la espectacular fuga de Alejandro Castillo Paniagua, alias Quirinito, quien tras ser condenado por homicidio, un médico legista certificó que había muerto en su celda, para lo cual los autores de un meticuloso plan de huida lograron que un oncólogo atestiguara que Castillo sufría cáncer, que había recibido quimioterapia y hasta una clínica privada testimonió que fue su paciente, lo cual nunca ocurrió. Luego se esgrimió una falsa acta de defunción. Tras una investigación la Procuraduría, dio fe de que Quirinito sigue vivo, probablemente en una interminable parranda fuera del país.