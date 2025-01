Libertad de expresión vs. censura: Un dilema eterno en la era digital

Por: Ronnie Alb. Gómez M.

En el mundo actual, donde los derechos fundamentales se ven afectados de diversas formas, nos encontramos frente a un choque inevitable entre dos partes: la libertad de expresión y la censura. Este dilema, tan antiguo como controversial, plantea una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto las plataformas digitales deben intervenir en el contenido que publican sus usuarios?

Por un lado, si una red social restringe a un usuario de publicar lo que desee debido a que contiene información falsa, esto podría percibirse como censura. Por otro lado, si se permite que dicho contenido se difunda sin regulación alguna, se corre el riesgo de promover la desinformación masiva. Este equilibrio plantea una interrogante constante sobre cómo manejar estas situaciones sin coartar derechos ni dañar el acceso a información verídica.

En este artículo, exploraremos ejemplos específicos de cómo la censura ha afectado a los usuarios en plataformas digitales y analizaremos los retos de moderar contenido en redes sociales.

El papel de los Fact-Checkers en Facebook

Los fact-checkers de Facebook tienen una misión esencial: garantizar que el contenido de la plataforma sea confiable y seguro. Sin embargo, su papel no está exento de críticas. En un giro inesperado, Meta Inc., liderada por Mark Zuckerberg, decidió retirarlos antes de la toma de posesión del ganador de las elecciones de noviembre, Donald Trump.

La decisión me dejó muchas preguntas, al igual que a muchos: ¿Por qué retirarlos justo en ese momento crucial? ¿Fue una casualidad o una decisión ya pensada? Durante las elecciones, hubo numerosas publicaciones glorificando a Donald Trump con afirmaciones falsas, pero muchas de ellas no fueron marcadas como desinformación porque de una manera u otra beneficiaban. En contraste, publicaciones relacionadas con Kamala Harris o su equipo fueron etiquetadas más rápidamente. Esto deja una sensación de “libertad de expresión selectiva”, donde ciertas figuras parecen recibir un trato preferencial.

El caso de «X» (antes Twitter) y las Notas de la Comunidad

En el antiguo Twitter, ahora conocido como “X”, se implementó un sistema de “Notas de la Comunidad”. Este permite a los usuarios identificar y comentar sobre publicaciones falsas o engañosas. Aunque parece un enfoque más descentralizado y colaborativo, plantea dudas sobre su eficacia y objetividad.

Meta Inc. ha expresado intención de adoptar un sistema similar para Facebook e Instagram. Sin embargo, surge una preocupación: ¿la plataforma tomará realmente en cuenta todas las publicaciones marcadas como falsas por el usuario? Para ponerle una nota, la experiencia sugiere que podría no ser así. Las elecciones de 2024 en Estados Unidos sirven como ejemplo claro de este sesgo. Mientras que se dejaron pasar publicaciones engañosas favorables a Trump, las críticas hacia Kamala Harris fueron rápidamente etiquetadas. Este tipo de inconsistencias erosionan la confianza en las plataformas.

Fact-Checkers y su impacto en la libertad de expresión

Los fact-checkers no solo enfrentan el desafío de detectar desinformación; también pueden cohibir a los usuarios de expresar sus opiniones. En casos, comentarios que son opiniones, no noticias, son marcados como falsos, lo cual es un problema mayor de lo que pensamos.

Conclusión: Un dilema sin fácil solución

La censura es una realidad evidente en esta “era digital”. El equilibrio entre la libertad de expresión y el control de la desinformación parece ser un dilema sin fin. ¿Deberían las plataformas priorizar la libertad absoluta, aun cuando esto implique riesgos de desinformación? ¿O es preferible implementar medidas restrictivas que puedan ser percibidas como censura?

La respuesta a estas preguntas sigue siendo compleja. Lo único claro es que, en el debate entre libertad de expresión y censura, todos somos parte del juego. Queda en nuestra responsabilidad como lectores y usuarios de las plataformas antes mencionadas marcar posiciones.

