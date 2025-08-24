Libres del temor

Libres del temor

En el día que temo, yo en ti confío. Salmos 56:3

Cuando conocemos quién es Dios, aprendemos a vivir seguros y sin temor. El miedo no viene de Él; aparece cuando quitamos la mirada  y dejamos de confiar en Su Palabra, que está viva y obra en nuestro interior para recordarnos que Él habita en nosotros.

Hay situaciones que no podemos controlar, y eso nos puede llevar a olvidar lo que somos en Cristo, buscando soluciones en otros lugares en vez de acudir a Él.

Nuestra fe se debilita cuando se deja llevar por lo externo, pero la Palabra de Dios es firme, eterna e inmutable. Por eso debemos verlo como lo que es: el Todopoderoso, el Señor de todo, el que da fuerza y sostiene nuestra vida.

Él está en Su trono lleno de majestad y poder, esperando que lo mires y confíes con todo tu corazón.

Maduro se Maduró
Montserrat Bogaert

Montserrat Bogaert

Publicaciones Relacionadas

Libres del temor
Libres del temor
24 agosto, 2025
Temor planetario
Temor planetario
6 mayo, 2025
La 42: fracaso, temor y burla
La 42: fracaso, temor y burla
6 marzo, 2023
Expediciones de 1959, un legado a la democracia
Expediciones de 1959, un legado a la democracia
13 junio, 2022
Temor entre dominicanos NY por alerta “ultra elevada” de ataque cibernético
Temor entre dominicanos NY por alerta “ultra elevada” de ataque cibernético
9 marzo, 2022

Publicidad

Temas

Más leídas

Construir viviendas en República Dominicana cuesta un poco menos este mes , según informe

Construir viviendas en República Dominicana cuesta un poco menos este mes , según informe

5 películas y 2 series de Netflix imperdibles este fin de semana  

5 películas y 2 series de Netflix imperdibles este fin de semana  

Los celos: sus riesgos

Los celos: sus riesgos

Siguen conciertos “Viva la patria”

Siguen conciertos “Viva la patria”

Gran dedicatoria a Marichal

Gran dedicatoria a Marichal

RD$400 millones para Agrodosa

RD$400 millones para Agrodosa

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo