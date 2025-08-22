Libro de Guido en Puerto Rico

Inicialmente queremos destacar que por razones familiares y espirituales nuestra segunda patria es la isla del encanto Puerto Rico, donde disfrutamos momentos inolvidables. Sabemos que esa pequeña y querida isla también es la segunda patria del doctor Guido Gómez Mazara, cuya esposa, Sandra Nogué, es puertorriqueña.

Estamos completamente seguros de que para Guido la puesta en circulación de su vendida obra Transición Electoral 1966-1996, prologada magistralmente por el destacado intelectual Diógenes Céspedes, constituyó un acto muy singular y especial, que se llevó a cabo en la Casa Dominicana el pasado 14 de agosto.

Los testimonios que hemos recibido de ese acontecimiento son auspiciosos. Recibí una invitación enviada a nuestra hijastra Mónica Gil Bussi, residente allí, hija del extinto locutor y mercadólogo Felipe Gil. La acogida del libro en Puerto Rico ha sido extraordinaria.