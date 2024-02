Libros que te ayudarán a mejorar tu relación de pareja

Por Carolina Montero

Febrero en la República Dominicana es un mes colorido, entusiasta, alegre y de mucho folklore, asimismo de mucho amor ya que se celebra el Día de San Valentín, mes del amor y la amistad.

A propósito de esta celebración donde afloran los sentimientos y las muestras de afecto a través de obsequios, encuentros, salidas y en caso de parejas las veladas románticas, es propicia la ocasión para recomendar una serie de libros, lo que constituye un excelente regalo para compartir con tu ser amado y que crezca positivamente la relación.

¡Dirán ustedes! y ¿por qué libros?

Entiendo que en la actualidad las relaciones producto del ritmo acelerado de la sociedad, la monotonía, las cargas emocionales que cada persona trae consigo, los problemas de varias índoles y muchos aspectos más, están haciendo que la convivencia y la comunicación con la pareja sea un acto complejo.

Por lo cual, ciertas lecturas nos ayudarán a buscar esas herramientas y habilidades puntuales para dar un buen trato, hablar, escuchar y generar el mensaje correcto con nuestra pareja.

Algunos de los libros que recomendamos se destacan:

La Biblia: Es el libro sagrado que contiene la palabra de Dios y en el que podemos encontrar las bases para dirigir una relación fortalecida y duradera bajo sus principios. Versículos cómo Corintios nos ayudan a tener una visión clara sobre lo que es el amor.

“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor”. 1 Corintios 13:4-5

Los cinco lenguajes del amor, de Gary Chapman. Es un libro que enseña, con ejemplos cotidianos, las diferentes maneras de amar. Indica los lenguajes que cada persona tiene para expresar sus sentimientos y cómo le gustaría ser amado y correspondido.

Inteligencia erótica, de Esther Perel. Es un libro que narra algunas situaciones habituales y comunes que suelen vivir las relaciones de parejas de manera rutinaria, inconsciente, lo que logra apagar el erotismo. A la vez, brinda varias reflexiones para que dentro de la cotidianidad se pueda revivir el deseo y la pasión.

La maestría del amor, de Miguel Ruiz. Este libro cuenta de forma sencilla que todos debemos dar nuestra mejor mitad. No obstante, explica que, si ponemos nuestra felicidad total en las manos de alguien más, nunca tendremos resultados positivos y que debemos saber hasta dónde dar sin esperar nada siendo feliz con eso.

Mañanas milagrosas, de Hal Elrod. Esta lectura nos enseña a poner en práctica hábitos saludables como bajar el estrés, tener más energía, pensar con mayor claridad, sentirnos felices, motivados e inspirados lo que constituye en resultados beneficiosos para las parejas.

El arte de amar, de Erich Fromm. Este libro trata sobre que el amor es una decisión que requiere trabajo y compromiso.

Tantra, el arte oriental del amor consciente, de Charles y Caroline Muir. Una cadena de libros esotéricos de la cultura hindú, que narra ritos y meditaciones sexuales. Nos ayuda a conectarnos con nuestra pareja desde el amor consciente y llevar esa práctica a la sexualidad para alcanzar la plenitud y la satisfacción mutua.

Misión fénix, de Luz Marina Gaviria y Cristina Montoya Gaviria Londoño. Es una lectura que te explica loselementos fundamentales para una relación y lo que debemos trabajar en pareja, asimismo, te ayuda a reventarte a través de los retos.

Ya sabes querido lector, vamos a leer más porque el conocimiento no pesa y nos ayuda a tener más sabiduría para relacionarnos mejor y tú que me lees ¿qué libro recomendarías?