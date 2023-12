Cuando varias naciones se enfrentan a una nueva variante del Coronavirus, la cepa JN.1, más contagiosa, pero menos letal que las anteriores, surgen las interrogantes de si es necesaria la implementación de medidas como las licencias laborales o uso de mascarillas para evitar propagaciones.

En ese sentido, médicos epidemiólogos afirman que si bien la situación ha hecho que las grandes potencias le presten atención a la nueva cepa, no hay que apretar el botón del pánico, debido a que el Coronavirus es una afección a la que debemos acostumbrarnos y aprender a convivir con ella.

Científicamente se ha comprobado que en climas fríos el virus se fortalece, por lo que esto pudiera explicar el repunte que han tenido naciones como los Estados Unidos y varios países de Europa, realidad que también ha tocado a la República Dominicana.

Tanto el COVID como los demás virus respiratorios pueden comprometer a pacientes con otras afecciones. FOTO FUENTE EXTERNA

Esto ha hecho incluso, que las autoridades planteen la posibilidad de retomar al uso de las mascarillas, para evitar propagación de este y otros virus que se han fortalecido y que circulan en el país, especialmente desde el último cuatrimestre de año.

Pero ¿hay que preocuparse?

Para el médico infectólogo Clemente Terrero, no es necesario volver a las medidas extremas que brillaron durante la pandemia, aunque llama a las personas con comorbilidad, a cuidarse e implementar medias que eviten contagios que puedan comprometer su sistema de salud.

El infectólogo Clemente Terrero se refiere a los virus respiratorios que circulan en el país. FOTO ARCHIVO

Es por ello que entiende que es necesario el uso de mascarillas, aunque sólo en pacientes con otras afecciones como el asma y problemas respiratorios, en consonancia a las declaraciones del ministro de Salud Pública Daniel Rivera hecho la semana pasada, sobre todo en lugares cerrados.

“Era lo único (durante la pandemia) que teníamos como alternativa frente al COVID, pero ya el COVID es una enfermedad respiratoria igual que las demás. Ahora, en las personas inmunosuprimidas, que tienen alguna condición clínica, algún defecto cardíaco, sí debieran usar mascarillas, pero las personas inmunocompetentes no, porque volveríamos al período donde era una enfermedad muy agresiva, pero ya no lo es”, indica doctor Terrero.

En relación a si es necesario que se otorguen licencias médicas para los pacientes positivos al COVID, Terrero indica que no es necesario debido a que esta afección no es tan mortal como al inicio, aunque siempre quedará a opción de las empresas esta parte, como forma de proteger a su personal.

“Eso se puede manejar, (se puede seguir trabajando), ya ahí sí iría con su mascarillas y tratar de mantener su distancia, porque no vas a sacar a una persona (de sus labores), a menos que la empresa lo decida, porque ellos pueden decidir de manera particular… pero como una decisión obligatoria como antes eso no sería tan fácil y no sería tan prudente, porque ya superamos esas etapas del COVID”, señala el galeno.

Dr. Carlos Feliz, epidemiólogo. FOTO FUENTE EXTERNA

Sin embargo, para el epidemiólogo Carlos Feliz, los contagios han aumentado considerablemente en los últimos meses, ante la mirada indiferente de las autoridades, por lo que la situación, a su entender, se ha salido de control.

“Hace casi dos meses que la COVID en el país ha venido repuntando y lo he dicho y eso se manifiesta en la tasa de positividad de cualquier tipo enfermedad como esta, que hoy ya está por encima de un 5% y es cuando las autoridades se dan cuenta ahora, que hay que ponerle atención al aumento de los casos de COVID”, indica el doctor Feliz.

Indica que “lo preocupante es la forma en cómo las autoridades, de manera tardía, abordan el problema y emiten informaciones”, en relación al incremento significativo registrado en los últimos días.

Actualmente circulan en el país varias afecciones respiratorias, además de la nueva cepa del COVID, por lo que los médicos recomiendan consultar sus doctores y hacerse sus analíticas, para poder tomar las medidas correspondientes y evitar muertes por estas afecciones.