Licey se corona campeón en torneo infantil NY

Los seleccionados infantiles de los Tigres del Licey conquistaron invictos en las categorías 9-10 y 11-12 años las Copas Roberto Rojas y INDEX, en el parque Claremont, Estados Unidos.

La justa organizada por la liga Rolando Paulino contó con una asistencia masiva de fanáticos.

Los dominicanos (9-10 años) superaron 12-2 a los Cyclones de Yoskaira Calderón y a los Raiders 14-6. Ganó Raybert de León y perdió Moisés Olivo.

Jorge de la Rosa y Brienny García apoyaron la ofensiva ganadora.

En el segundo choque,Copa INDEX, categoría 11-12 años, vencieron a los Raiders con par de cuadrangulares de Gadiel Santana y Gregory Cabrera. Willian Wagner la botó en la derrota.

Ganó Eddy Germán y perdió Carlos Carrasco.

La tropa dirigida por Kenny Vargas (Chano) y Gaby de los Santos, contó con el apoyo ofensivo de Benix Rojas.

John Sánchez, director del INDEX en Nueva York (Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Extranjero), ratificó su apoyo al evento de béisbol infantil que organizó la Liga Paulino.

Rolando Paulino entregó placas junto a otras personalidades.