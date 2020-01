Líder de Norcorea pronto mostrará arma estratégica

Expresando su profunda frustración por el estancado diálogo nuclear, el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, advirtió sobre acciones “impactantes” no especificadas y dijo que su país revelará pronto una nueva “arma estratégica” al mundo mientras refuerza sus métodos de disuasión nucleares ante la presión “de gánsteres” ejercida por Estados Unidos.

Kim dijo además que la nación ya no está obligada a mantener la suspensión autoimpuesta de los ensayos con armas nucleares y misiles balísticos intercontinentales (ICBM), algo que su homólogo estadounidense, Donald Trump, presentó en su día como un importante logro diplomático. Pero Kim no dio indicios claros de que la reanudación de las pruebas fuese inminente y pareció dejar la puerta abierta a posibles negociaciones.

El mandatario norcoreano aprovechó el estancamiento nuclear para mejorar sus capacidades militares intensificando las pruebas con armas de corto alcance. Se estima que su arsenal incluye ahora entre 40 y 50 bombas nucleares y varios sistemas de entrega, incluyendo misiles con combustible sólido diseñados para esquivar los sistemas de defensa e ICBM en desarrollo que podrían llegar a territorio continental estadounidense.

Kim también reforzó su posición negociadora, haciendo que la diplomacia esté ahora más cerca de una negociación para la reducción de armas entre estados con arsenal nuclear en lugar de concesiones que culminarían en una entrega unilateral de unas armas.

La amenaza de Corea del Norte de mostrar una nueva arma estratégica sería inútil para la diplomacia, dijo Lee Sang-min, vocero del Ministerio de Unificación de Corea del Sur.

El término armas estratégicas suele referirse a sistemas con capacidad nuclear como los ICBM, pero Corea del Norte no ofreció más detalles.