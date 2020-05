Líder Norcorea reaparece tras gran ausencia

El líder norcoreano Kim Jong Un se presentó en público por primera vez en 20 días, en medio de una ola de rumores sobre su salud, informó el sábado la prensa estatal.

Kim asistió a una ceremonia para conmemorar la finalización de una fábrica de fertilizantes en la ciudad de Suncheon, cerca de la capital Pyongyang, con otros altos funcionarios, incluyendo su hermana Kim Yo Jong, indicó la Agencia Noticiosa Central Coreana. No se divulgaron fotos del evento.

La última vez que se había visto a Kim Jong Un fue durante una reunión del partido gobernante el 11 de abril para analizar formas de prevenir los contagios de coronavirus.

Surgieron abundantes especulaciones sobre su salud después de que el 15 de abril no acudió al festejo por el cumpleaños de su difunto abuelo y fundador de Corea del Norte, Kim Il Sung, el feriado más importante del país. El gobierno surcoreano había minimizado los rumores y los reportes no confirmados de que Kim tenía problemas de salud graves tras una cirugía, y señaló que no detectaba actividad inusual en Corea del Norte.

La propaganda norcoreana llevaba desde el 12 de abril sin informar sobre Kim.