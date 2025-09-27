Líderes sindicales ponderan discurso del presidente Abinader en ONU

El presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, Jacobo Ramos, valoró como positivo el discurso del presidente Luis Abinader en la asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU) donde reiteró a la comunidad internacional para que intervengan ante la inseguridad que se registra en Haití.

Manifestó que hay insistir en el tema haitiano en ese escenario de Naciones Unidas, el mandatario lamentó que el país vecino esté controlado por los grupos armados, sobre todo Puerto Príncipe, la capital.

Puede leer: Charlie Mariotti exige decir la verdad sobre Senasa: “No son 6 ni 10 mil millones del fraude perpetrado”

«todos sabemos de Haití con el tema de las bandas que existe en ese país, el abandono que ha sufrido de la comunidad internacional y la República Dominicana y el presidente de manera coherente ha mantenido la idea de desarrollar una campaña con el objetivo de que se logre la seguridad en Haití», declaró Ramos.

El sindicalista exhortó a la población para que respalde la posición del jefe de Estado, quien ha señalado que la solución de Haití no está en República Dominicana.

Similar posición tiene Silvio Ureña, secretario general de la Federación Dominicana de Trabajadores Portuarios, quien saludó la decisión del gobernante de plantear la necesidad de intervenir el vecino país.

«Somos nosotros que hemos cargado con Haití durante muchos años y creemos que hay buscarle una salida definitiva para que puedan vivir en paz los hermanos de la República de Haití», afirmó Ureña.

El vicepresidente de la Federación Nacional de los Transportistas, Carlos Arias, consideró que la comparecencia en la ONU de Abinader representa la valentía de los dominicanos en procura de reclamar de una solución para Haití.

«Porque República Dominicana se ha sodarizado bastante por Haití, pero nosotros no tenemos la capacidad para asumir esa situación de ese país. Como dice el presidente el tema de Haití, tiene que resolverse en Haití», sostuvo el representante de la entidad sindical.

También el presidente de la CNTD favoreció las políticas del Gobierno, con el objetivo de garantizar el crecimiento económico del país.