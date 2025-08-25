Lidom anuncia Copa del Cibao New York 2025 entre Águilas Cibaeñas y Gigantes del Cibao

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) anunció hoy que han sido concretados los acuerdos con Latin Events para el montaje de la Copa del Cibao New York 2025 entre los equipos Águilas Cibaeñas y Gigantes del Cibao, los días 7, 8 y 9 de noviembre del año en curso en el Estadio Citi Field de New York, con juegos válidos para el standing, las estadísticas y los récords oficiales del torneo otoño invernal 2025 de Lidom, incluida la Copa Regional del Cibao que se disputan cada año los equipos Águilas Cibaeñas y Gigantes del Cibao.

Al hacer el anuncio, el presidente de Lidom, Sr. Vitelio Mejía Ortiz, comentó que, de igual forma, habían sido formalizados los acuerdos en relación con dicha serie con la Federación Nacional de Peloteros Profesionales de la República Dominicana (Fenapepro).

El presidente de la Liga resaltó, además, el entusiasmo que anima a los equipos que participarán en la serie, y a la Liga en su conjunto, pues “estamos seguros que será un gran evento que contará con el apoyo mayoritario de los fanáticos dominicanos, no sólo del Cibao, que habitan en el Estado de New York y estados aledaños, entre otras razones, por el impacto que significa el hecho de que los juegos sean oficiales para el torneo otoño invernal”, agregando que el contrato firmado contiene una opción para este evento, con lo mismos dos equipos, condicionada al cumplimiento de las obligaciones pactadas para este año.