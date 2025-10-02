Lidom busca expandir más series de pelota invernal en Nueva York

Lidom busca expandir más series de pelota invernal en Nueva York

El presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), Vitelio Mejía Ortiz anunció que continúa trabajando en ampliar y explorar nuevas iniciativas para expandir las series de la pelota invernal en Nueva York.

«Podemos tener variables. Por ejemplo, si lo dejamos a la imaginación, podría pensar en que, en vez de un juego diario, sean dos juegos al día. Que una jornada se enfrenten dos equipos por la Copa de Capital y que la otra sean dos equipos por la Copa del Cibao y que en otro momento se genere una Copa del Este. Y al final, se corone a un campeón general.», expuso durante una rueda de prensa.

Puede leer: MLB Playoffs: 6 equipos juegan hoy sus partidos decisivos

Mejía Ortiz explicó que, si bien este podría ser un escenario ideal, la Lidom todavía está en la fase de planificación para expandir la Serie de Nueva York y que aún no existe un plan en concreto.

Sin embargo, expresó que la iniciativa para llevar más partidos de la pelota invernal se está discutiendo cuidadosamente y que existe entusiasmo en el cuerpo directivo de la liga para llevarla a cabo.

«Tenemos muchos planes pero, para hacer las cosas bien, tenemos que operar paulatinamente», finalizó.

El presidente de la Lidom estuvo acompañado del ministro de Deportes, Kelvin Cruz y el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown David Ortiz durante una rueda de prensa de la Copa del Cibao, que disputarán del 7 al 9 del próximo mes de noviembre las Águilas Cibaeñas y los Gigantes del Cibao en el Citi Field, hogar de los Mets de Nueva York.

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago.
Experiencia en periodismo deportivo, cultura pop y cultura general.
Creo que el deporte y el arte son la mayor evidencia del potencial humano para la expresión personal y demostrar pasión.

Publicaciones Relacionadas

Lidom busca expandir más series de pelota invernal en Nueva York
Lidom busca expandir más series de pelota invernal en Nueva York
2 octubre, 2025
Miderec respalda la Copa del Cibao entre Águilas y Gigantes en Nueva York
Miderec respalda la Copa del Cibao entre Águilas y Gigantes en Nueva York
2 octubre, 2025
Diddy será sentenciado mañana en Nueva York sin el peso de la cadena perpetua
Diddy será sentenciado mañana en Nueva York sin el peso de la cadena perpetua
2 octubre, 2025
Convertirán dos plantas a gas natural Jamaica
Convertirán dos plantas a gas natural Jamaica
2 octubre, 2025
Trump advierte que bloqueará fondos para Nueva York si Mamdani se convierte en alcalde
Trump advierte que bloqueará fondos para Nueva York si Mamdani se convierte en alcalde
29 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Cuando se quiere

Cuando se quiere

Albert Mena: “Llevaba una vida desordenada con mentiras e infidelidades”

Albert Mena: “Llevaba una vida desordenada con mentiras e infidelidades”

La Voz del Paciente RD: La importancia de las alianzas

La Voz del Paciente RD: La importancia de las alianzas

De por sí, el partido no es el problema

De por sí, el partido no es el problema

Atendiendo al llamado de  Emilia Pereyra

Atendiendo al llamado de  Emilia Pereyra

La banca dominicana, clave en el despegue hotelero del turismo nacional

La banca dominicana, clave en el despegue hotelero del turismo nacional

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo