Lidom busca expandir más series de pelota invernal en Nueva York

El presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), Vitelio Mejía Ortiz anunció que continúa trabajando en ampliar y explorar nuevas iniciativas para expandir las series de la pelota invernal en Nueva York.

«Podemos tener variables. Por ejemplo, si lo dejamos a la imaginación, podría pensar en que, en vez de un juego diario, sean dos juegos al día. Que una jornada se enfrenten dos equipos por la Copa de Capital y que la otra sean dos equipos por la Copa del Cibao y que en otro momento se genere una Copa del Este. Y al final, se corone a un campeón general.», expuso durante una rueda de prensa.

Mejía Ortiz explicó que, si bien este podría ser un escenario ideal, la Lidom todavía está en la fase de planificación para expandir la Serie de Nueva York y que aún no existe un plan en concreto.

Sin embargo, expresó que la iniciativa para llevar más partidos de la pelota invernal se está discutiendo cuidadosamente y que existe entusiasmo en el cuerpo directivo de la liga para llevarla a cabo.

«Tenemos muchos planes pero, para hacer las cosas bien, tenemos que operar paulatinamente», finalizó.

El presidente de la Lidom estuvo acompañado del ministro de Deportes, Kelvin Cruz y el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown David Ortiz durante una rueda de prensa de la Copa del Cibao, que disputarán del 7 al 9 del próximo mes de noviembre las Águilas Cibaeñas y los Gigantes del Cibao en el Citi Field, hogar de los Mets de Nueva York.