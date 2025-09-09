LIDOM celebrará mañana Draft de Novatos 2025

  • Hoy
LIDOM celebrará mañana Draft de Novatos 2025

Los seis equipos estarán hoy seleccionando jugadores

La edición de 2025 del Draft de Novatos Tano Martino de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom) será este miércoles 10 de septiembre a partir de las 7:00 de la noche en el auditorio del centro comercial Sambil.

Esta será la vigésima tercera edición del draft en el que están hábiles para ser seleccionados por las seis franquicias del circuito 235 peloteros a través de 16 rondas, informó LIDOM mediante un comunicado de prensa.

La dirección técnica de LIDOM cerró este sábado el listado oficial de jugadores hábiles para el draft.
Estos prospectos provienen de las fincas de los 30 equipos de las Grandes Ligas, ligas independientes y asiáticas.

Puede leer: ¡Se acerca la nueva temporada de LIDOM!

Los jugadores elegibles incluyen a aquellos que hayan jugado en la clasificación A baja o superior hasta el primero de agosto de este año, así como los peloteros que hayan participado en la Liga de Verano y que tengan 23 o más años de edad.

El orden de escogencia será el siguiente: T oros del Este, Gigantes del Cibao, Leones del Escogido, Tigres del Licey Águilas Cibaeñas y Estrellas Orientales.Por negociaciones previas entre los equipos, habrá cambios en la sexta ronda cuando el Escogido asumirá también primer turno.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

LIDOM celebrará mañana Draft de Novatos 2025
LIDOM celebrará mañana Draft de Novatos 2025
9 septiembre, 2025
Chris Ellis regresa con los Gigantes del Cibao como refuerzo
Chris Ellis regresa con los Gigantes del Cibao como refuerzo
8 septiembre, 2025
Pasaportes explica para qué serán las boletas de Lidom por valor total de RD$225 mil
Pasaportes explica para qué serán las boletas de Lidom por valor total de RD$225 mil
7 septiembre, 2025
Draft de Novatos 2025: Cómo será la elegibilidad y los nombres que ya suenan
Draft de Novatos 2025: Cómo será la elegibilidad y los nombres que ya suenan
4 septiembre, 2025
Llegó el famoso draft de Lidom
Llegó el famoso draft de Lidom
3 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro: El renacimiento de una marca personal

#SinFiltro: El renacimiento de una marca personal

Aprovechemos a Plenitud el Jubileo 2025

Aprovechemos a Plenitud el Jubileo 2025

La inteligencia artificial generativa y la urgencia de una reforma fiscal en la República Dominicana

La inteligencia artificial generativa y la urgencia de una reforma fiscal en la República Dominicana

Generacion ADR y el derecho a la autonomía reproductiva

Generacion ADR y el derecho a la autonomía reproductiva

Apuntes sobre un destino militar

Apuntes sobre un destino militar

Edición impresa, lunes 08 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 08 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo