LIDOM pospone las jornadas del fin de semana; torneo se reanuda el lunes

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) decidió por unanimidad posponer la jornada completa de este fin de semana. La liga anunció que las acciones del torneo 2025 se reanudarán el próximo lunes 27 de octubre.

La decisión fue adoptada, principalmente, para «salvaguardar la integridad y seguridad física de los jugadores de todas las franquicias». Esta medida se toma a causa de la larga inactividad generada por las condiciones meteorológicas que afectan al país.

Según el comunicado de la liga: «Queremos garantizar que el campo de juego en los diferentes estadios se encuentre en condiciones óptimas para garantizar la seguridad física de los jugadores, y que estos puedan retomar el ritmo competitivo en las condiciones requeridas y sin riesgos de lesión». LIDOM enfatizó que «El béisbol es un deporte demandante que requiere gran esfuerzo físico y una adecuada preparación para los actores del juego».

LIDOM extendió disculpas a sus fanáticos, patrocinadores y a toda la familia del béisbol por esta medida , señalando que su compromiso es con la seguridad de los jugadores, la calidad del espectáculo y la integridad del personal de las franquicias.

En cuanto al calendario, la liga informó que en las próximas horas hará pública la jornada que será asignada para el lunes.

