“Lifting”: Una comedia brillante llega al Pabellón de la Fama 

Luego del gran éxito internacional en España, Brasil, Chile, Argentina y Polonia, llega a Santo Domingo la obra teatral “Lifting” del autor español Félix Sabroso, que se estrena en las tablas dominicanas el viernes 25 de octubre, a las 8:30 de la noche, con un elenco icónico que promete diversión asegurada con esta comedia surrealista sobre la exagerada valoración de la cirugía estética y otras obsesiones de la sociedad actual.

“Lifting” habla del afán desmedido por la apariencia externa, de la soledad y de las inseguridades humanas exacerbadas por la gran industria de la “belleza” y el “bienestar”.

Son cuatro mujeresque, a través de la sátiramordaz y el humor inteligente, pondrán cuerpo, alma y voz a un tema de actualidad como es el de los variados cambios estéticos a los que se somete mucha gente, especialmente féminas desesperadas por cambiar su imagen exterior, peroque no garantiza felicidad ni bienestar emocional y mental.

El montaje reúne a un elenco de actrices y comunicadoras de gran trayectoria, conformado porZoila Luna y su Regreso a las Tablas, María Tavàrez, Hony Estrella y Lumy Lizardo y cuenta con la magistral dirección de Johnnié Mercedes, bajo la producción general, artísticaimpecable del incansable gestor teatral Juancito Rodríguez.

Además un opening a cargo de la increíble coreógrafa Isadora Bruno, coaching de voz por Jean Carlos Lora y un emotivo homenaje a la primerísima comunicadora Sra. Julie Carlo.

Estas cuatro reconocidas figuras del mundo del espectáculo en RD dan vida a diferentes personajes femeninos, que nos hablarán del miedo a la vejez, de las apariencias, de las competencias en el trabajo, de las relaciones personales, de las mentiras, del desamor y de todos esos sentimientos que podemos llegar a vivir en nuestro día a día, haciéndonos reflexionar con un tono sarcástico sobre problemas de total actualidad.

De su estreno en España, la crítica Dani Paz ha dicho en masteatro.com: “Arreglos, retoques, cosidos, recosidos, estiramientos, las luces y las sombras de la belleza femenina de hoy en día, y la lucha contra la verdadera natura y el “descuelgue” natural de las carnes, ¡porque sí!, porque las apariencias y la imagen en los tiempos que corren, sí son importantes, y esta obra nos dará luz en todo ese oscuro mundo de tinieblas que son las cirugías”.

En su blog Mono de Teatro, Miguel Gabaldon ha escrito:“El caso es que detrás de todo esto también hay su puntito (o puntazo) de crítica, y se esconde el absurdo de nuestra contemporaneidad, el eterno miedo a envejecer, los juegos de apariencias, envidias y la falsedad de esta sociedad que promueve unas imágenes de seres perfectos… y luego pasa lo que pasa: que “por más que me hago no me hallo”, como dice el definitorio subtítulo de este montaje. Vamos, que Lifting es uno de esos espectáculos muy aconsejables para pasar un rato divertido y reírse a gusto. Aunque cuidado, porque dicen por ahí que luego te salen arrugas de expresión y os veo a tod@s corriendo al quirófano…”

“Lifting”, nosllevará a cuestionar la poca atención pública a la salud mental y emocional; la manipulación a las mujeres y la inadecuada respuesta de una sociedad neurótica, poco solidaria y en plena crisis moral y social. Dentro del equipo técnico se destaca las relaciones públicas de Kenny Valdez.

Las boletas VIP tienen precio de $2,500.00. –Premium $2,000.00. General $1,500.00.- Balcón $1,000.00.- Están a la venta en www.ticketmax.com.do Teléfono: (849)441-3336. Única función: viernes 25 de octubrehorario 8:30 pm.- Para mayores de 13 años.