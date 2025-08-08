Liga de La Leche RD invita a grupo de apoyo presencial en cierre de la Semana Mundial de Lactancia

Este sábado 9 de agosto, en Galería 360, tendrán un grupo de apoyo con asesoría gratuita de líderes en lactancia materna, para orientar y ayudar a embarazadas y madres lactantes

Santo Domingo.- La Liga de La Leche República Dominicana (LLLRD) invita a embarazadas y madres lactantes a participar este sábado 9 de agosto, en Galería 360, en un grupo de apoyo con asesoría gratuita de líderes en lactancia materna. Será un espacio para recibir orientación personalizada, resolver dudas y compartir experiencias con otras madres.

Esta actividad marca el cierre de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2025, que LLLRD celebró con gran éxito bajo el lema “Prioricemos la lactancia materna; construyendo sistemas de apoyo sostenibles”. A lo largo de la semana, a través de actividades gratuitas, la entidad logró atraer la atención de familias, entidades gubernamentales, empresas, promotores de lactancia y profesionales de la salud, destacando el rol clave de toda la sociedad en el fomento de la lactancia materna.

El evento inaugural, realizado el sábado 2 de agosto en el lobby central de Galería 360, incluyó un conversatorio con el pediatra Jimmy Michel Alcántara y la consultora internacional de lactancia Macy Ho, junto a testimonios y charlas de líderes de LLLRD. Los temas abordados incluyeron la importancia del apego precoz, el papel de los pediatras en el éxito de la lactancia, los beneficios para madre y bebé, y estrategias para mantener la producción de leche al reincorporarse al trabajo.

La celebración continuó el miércoles 6 de agosto con un conversatorio en el Parque Iberoamericano, organizado por la Alcaldía de Santo Domingo, el banco BHD y LLLRD, titulado “Amamantar, un regalo para toda la vida”, donde la líder de LLLRD Inés Páez resaltó los beneficios de la lactancia a largo plazo para la madre, el niño, la sociedad, el gobierno y el medio ambiente.

De su lado, la presidenta de la Liga de La Leche República Dominicana, Michelle Marques, invita a toda la comunidad a no perderse el encuentro del sábado 9 a las 10:30, en el Food Court de Galería 360, un espacio pensado para toda la familia y el entorno cercano que apoya la lactancia materna.

La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra desde 1991 por disposición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF y en colaboración con la Alianza Mundial pro Lactancia Materna (WABA).

Sobre La Liga de La Leche República Dominicana:

LLLRD es una organización no gubernamental conformada por mujeres capacitadas y con experiencia, cuya misión es apoyar a las madres a amamantar a través del acompañamiento madre a madre, ofreciendo información basada en evidencia y promoviendo la lactancia como un pilar fundamental para el desarrollo saludable de madre e hijo.