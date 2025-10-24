Liga Deportiva Mercedes concluye su torneo 54

La Liga Deportiva Mercedes concluyó con su éxito su torneo interno número 56, justa que estuvo dedicado al ministro de la Presidencia, licenciado José Ignacio Paliza.

Los campeones de las diferentes categorías fueron, las Estrellas de Onfalia Morillo, en 7-8 años; José Luis (Corripio) Estrada, en 9-10 años; Porfirio Rojas Nina, en 11-12 años; Rafael Corporán de los Santos, 13-14 años; Pedro Martínez, en 15-16 años; David Ortiz en Juvenil, y Frank Prats, en Clase A.

El torneo inició con una matrícula de 490 atletas divididos en 32 equipos en ocho categorías.

«Este torneo sigue ratificando la importancia de su celebración. Cada año que pasa el talento que cada uno de estos niños presenta es bueno. Queremos también agradecer el respaldo de cada uno de los padres de estos niños que también dicen presente en los partidos en que ellos participaron», dijo Luis Mercedes, presidente de la liga deportiva que lleva su nombre.

El acto de premiación a los equipos ganadores, así como a los mejores de cada departamento se realizará el nueve de noviembre próximo en las instalaciones de la Liga Deportiva Mercedes, ubicada en la avenida Tiradentes del ensanche La Fe.