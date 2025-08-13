Liga insta a priorizar la lactancia por bien de niños y madres

Liga insta a priorizar la lactancia por bien de niños y madres

Lactar hasta los seis meses, luego lactar y comida solida lactar para buen crianza

La Liga de La Leche República Dominicana destacó la importancia de la sociedad en general en el fomento y promoción de la lactancia materna.

La entidad celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2025 bajo el lema “Prioricemos la lactancia materna, construyendo sistemas de apoyo sostenibles”, con varias actividades gratuitas para toda la familia, promotoras de lactancia y profesionales de la salud.

Entre las actividades están dos conversatorios que contó con la participación del pediatra Jiimmy Michel Alcántara y la doctora consultora de lactancia Macy Hoy el otro encuentro fue organizado por la Alcaldía de Santo Domingo, el banco BHD y LLLRD, con el título “Amamantar, un regalo para toda la vida”, en el que participó la líder de la LLLRD Inés Paez y sdestacó la importancia de amamantar y sus beneficios, a largo plazo, para mamá, niño, sociedad, Gobierno y medio ambiente.

La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra de desde el año 1991, por disposición de Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y en colaboración con la Alianza Mundial pro Lactancia Materna (WABA).

LLLRD es una organización no gubernamental conformada por mujeres experimentadas y capacitadas , cuya misión es ayudar a las madres a amamantar a través del apoyo.

