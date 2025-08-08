Liga María Auxiliadora celebrará Torneo Béisbol La Mini Liga

La Liga María Auxiliadora inaugurará mañana domingo la 2da edición de La Mini Liga, dedicada al padre Ricardo Jáquez y en reconocimiento al joven dirigente John Carmona, por su loable labor en favor del béisbol infantil.

El evento está programado para arrancar a las 10 de la mañana en los terrenos de la institución organizadora del María Auxiliadora.

La informaciones fueron ofrecidas por el dirigente José Rafael Bidó, quien dijo que en la justa verán acción más de 200 atletas, divididos en distintas ligas y categoría desde 7-8 y 9 -10 años, respectivamente, y que el mismo se estará celebrando desde hoy hasta el día 15 de este mes.

“En esta ocasión reconoceremos al padre Ricardo Jáquez por su vocación de servicios en forma de este gran sector, así como al dirigente John Carmona por su pasión y entrega en favor de la niños y jóvenes, así como en la innovación del béisbol infantil”, señaló.

Agregó que desde ya reina un gran entusiasmo entre dirigentes, atletas, familiares de los atletas y organizadores de la justa por la celebración del magno evento que reunirás a cientos de niños.