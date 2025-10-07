Liga Nacional de Béisbol Profesional entrega uniformes a su selección

La Liga Nacional de Béisbol Profesional entregó los uniformes que usará su selección con miras a sus intercambios nacionales e internacionales.

El licenciado Alfonso Peña Melo, presidente de la institución, hizo entrega a Darlin Almonte, gerente general del seleccionado conformado por peloteros de los distintos equipos que participan en sus torneos.

“Con la entrega de estos uniformes arrancamos los preparativos con miras a la cuarta edición a iniciarse el 7 de marzo del próximo años 2026”, afirmó Peña Melo.

Precisó que para la venidera campaña habrán otras nuevas franquicias, entre las que señaló a la de los Astronautas de la ciudad de Montecristi, la cual estuvo representada por su presidente Fausto Guzmán, además de las existentes de Bucaneros de Herrera, Constituyentes de San Cristóbal, Cotuí, entre otras.

“Comenzamos a trabajar desde temprano con la encomienda de superar el calidad a las tres anteriores versiones, las cuales dieron sus frutos con las firmas de una gran cantidad de jugadores para el béisbol organizado de los Estados Unidos y otras ligas independientes”, exclamó.

Adelantó que para este año, además del periodista Franklin Mirabal, comercializador del evento, el comité ejecutivo contará con la integración del comunicador Héctor Gómez, quien fungirá como asesor de la liga, y de William Peguero como asistente ejecutivo.

De su lado, el viceministro de Deportes, Kennedy Vargas, en representación del ministro de Deportes, Kelvin Cruz, valoró la aportación de la Liga Nacional de Béisbol Profesional (LNBp) en favor de los jóvenes.

No hay duda que esta liga ofrece una segunda oportunidad aquellos peloteros que son dejados libre por alguna organizaciones pero aún tienen el talento, y gracia a este torneo pueden regresar al béisbol profesional.

En tal sentido, Vargas afirmó que actividades como estas siempre contarán con el respaldo del ministro Kelvin Cruz, el cual sigue al pie de la letra del Presidente Luis Abinader de llevar diversión sana a través del deporte a cada rincón del país.

De su lado, Fausto Guzmán, presidente de la franquicia de Montecristi, equipo al cual enfrentará este domingo el seleccionado de la LNBp, en el estadio de la región del Noroeste, dijo sentirse satisfecho con la decisión de integrarse al torneo, por entender la liga cuenta con los requisitos necesario que necesita una institución.

“ Estamos listos para enfrentar a la selección, por lo que esperamos sea un gran partido, el cual, sin dudas algunas, contará con una gran cantidad de fanáticos”, afirmó.

La actividad efectuada en el Salón James Rodríguez, del Ministerio de Deportes, también contó con la presencia de Héctor Gómez, William Peguero y Ramón Peña.