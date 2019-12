Ligan marine tráfico de armas a Haití

Un marine acusado de contrabandear armas a Haití dijo que solo quería ayudar a entrenar los militares haitianos a mejorar su puntería y derrotar a “malhechores“, según la denuncia.

Jacques Yves Duroseau está acusado en un tribunal federal de Carolina del Norte de contrabando de armas. Se le acusa de volar de Carolina del Norte a Haití con 8 armas de fuego en su equipaje y sin autorización para transportarlas.

Duroseau y otro individuo no identificado volaron del aeropuerto de New Bern, Carolina del Norte, a Puerto Príncipe el 11 de noviembre, con dos contenedores de plástico llenos de armas de fuego y otro contenedor de municiones.

Duroseau había llenado una planilla de American Airlines afirmando que llevaba armas vacías, pero no tenía permiso de la Infantería de Marina de salir del país ni permiso de autoridades estadounidenses para exportar armas de fuego, según denuncia firmada por el agente de seguridad nacional Charles Kitchen.

Las autoridades haitianas detuvieron a Duroseau y posteriormente fue interrogado por el Servicio de Investigación Criminal de la Marina de Estados Unidos. Según la denuncia, Duroseau dijo a los agentes que había viajado a Haití “para derrotar a los malhechores que han estado provocando inestabilidad“.