Ligia Bonetti, presidente ejecutiva de Grupo SID, recibió el galardón Trayectoria Empresarial durante la premiación Mujeres que Brillan, celebrada en el marco del evento Days to Shine.

La distinción reconoce su liderazgo ético, compromiso con el desarrollo económico y social del país, así como su capacidad para inspirar a las nuevas generaciones de mujeres a asumir posiciones de influencia con propósito.

La ceremonia fue encabezada por la cofundadora de Days to Shine y directora de News Group, Evelyn Betancourt; Carlos Rodríguez, presidente de News Group; Victoria Naut, cofundadora de Days to Shine, junto al productor Emilio Estefan, quien se unió como socio y fue nombrado padrino de la edición 2025.

Al agradecer el reconocimiento, Bonetti enfatizó que todos llevamos dentro una luz que debemos cultivar, y que quienes asumen roles de liderazgo tienen la responsabilidad de abrir caminos, acompañar con integridad y generar oportunidades para que otros también puedan brillar.

Destacó la importancia de rodearse de las personas correctas, aquellas que aportan confianza, compromiso y energía positiva, porque son esas relaciones las que potencian el crecimiento, inspiran nuevas ideas y permiten que los resultados se conviertan en un éxito compartido.

En sintonía con el lema del evento, “Own your joy, choose to be happy”, afirmó que la felicidad es una decisión que renovamos cada día.

En ese sentido, hizo un llamado a priorizar el bienestar integral, recordando que “cuando nos conocemos, nos aceptamos y nos cuidamos, el impacto positivo que dejamos se multiplica en todas las áreas de la vida y en las personas que nos rodean”.

Sobre Grupo SID

Grupo SID es uno de los mayores conglomerados de empresas de consumo masivo en la República Dominicana, con más de 2,000 productos y presencia en 21 países.

Enfocada en el bienestar de sus colaboradores, aliados comerciales, consumidores y la sociedad en general, Grupo SID es reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en el país.

Su modelo de negocio, basado en la sostenibilidad y alineado con los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas, le permite ofrecer productos y servicios de la más alta calidad, en alianza con marcas y empresas de prestigio internacional.