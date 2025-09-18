Lil Naay conquista las plataformas digitales con nuevo tema

Santo Domingo.- Lil Naay, talento emergente de la música urbana dominicana, continúa afianzando su presencia en la industria con el lanzamiento de su más reciente sencillo “Pasao De Farmacia”, un tema que marca un nuevo paso en su carrera artística.

El sencillo ha tenido una notable acogida en plataformas digitales, acumulando miles de reproducciones y alcanzando posiciones destacadas en listados como el Top 30 Viral y el Top 20 República Dominicana de Spotify. En TikTok ya supera las 20,000 creaciones y en YouTube rebasa los 4.6 millones de vistas, reflejando la fuerza de su propuesta musical entre distintas audiencias.

El éxito de Lil Naay se extiende también a sus presentaciones en vivo, donde su energía en el escenario y cercanía con el público reafirman su crecimiento como artista. El próximo mes tendrá su primera presentación en Colombia, un paso importante en su proyección internacional.

“Pasao De Farmacia”, producido por Drumz LT, y distribuido por 1844, fue lanzado el 28 de agosto de 2025 y se suma a una discografía en expansión que ya incluye temas como “Mami”, “Pa Tripea” y “Otro Sistema”. El video oficial, filmado en Santo Domingo bajo la producción de Chinola Films, aporta un sello visual fresco y auténtico que ha fortalecido la recepción del sencillo.