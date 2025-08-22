Lil Nas X es detenido por presuntamente arremeter contra la policía donde caminó casi desnudo

Lil Nas X llega a la 36ª edición anual de los GLAAD Media Awards el jueves 27 de marzo de 2025, en el Beverly Hilton Hotel en Beverly Hills, California. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

LOS ÁNGELES (AP) — El rapero Lil Nas X fue arrestado y llevado brevemente a un hospital por una sospecha de sobredosis el jueves después de que la policía de Los Ángeles dijera que atacó a los oficiales que respondían a un informe de un hombre desnudo caminando por un concurrido bulevar.

Lil Nas X, cuyo nombre verdadero es Montero Lamar Hill, fue fichado bajo sospecha de obstrucción a un oficial, un delito menor, y estaba detenido en la cárcel.

Los oficiales lo encontraron caminando por el normalmente concurrido Ventura Boulevard en el vecindario de Studio City poco antes de las seis de la mañana, dijo el portavoz de la policía de Los Ángeles, el oficial Charles Miller.

Después de cargar contra la policía que acudió al lugar, fue detenido, pero los oficiales, sospechando una sobredosis de drogas, lo llevaron primero a un hospital, dijo Miller. No hubo más información sobre su condición, pero fue dado de alta del hospital y llevado a la cárcel después de unas pocas horas.

También puede leer: Las giras más lucrativas de la historia: de Shakira a otros gigantes de la música 

Un video obtenido por TMZ parecía mostrarlo en la calle vistiendo solo ropa interior y botas.

Estaba detenido en la cárcel de Valley en Van Nuys, cerca de donde la policía lo encontró.

Se enviaron mensajes a los representantes de Lil Nas X en busca de comentarios, sin obtener respuesta.

El rapero y cantante de 26 años originario de Atlanta es conocido por su éxito de 2018, “Old Town Road”, que fusionó country y hip hop. La canción pasó un récord de 19 semanas en el número uno en de la lista Hot 100 de Billboard.

Conocido por sus sonidos y estilo innovadores que desafían géneros, su primer álbum de estudio completo, “Montero” de 2021, alcanzó el número dos en la lista de álbumes de Billboard y fue nominado al Grammy de álbum del año.

