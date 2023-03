«Yo vengo todos los días de San Pedro de Macorís para acá. Y no les voy a negar: yo veo a un policía y yo no me paro. Al revés, le digo a los míos rápido que ahí viene un policía».

Las palabras son de la diputada Rafaela Alburquerque, Lila, al referirse sobre los resultados de la reforma a la Policía Nacional, implementada por el Gobierno.

«Uno no sabe a qué es que vienen, si es a defenderte o es a matarte», aseguró la legisladora, quien no supo qué recomendar a la institución del orden, ya que «se está haciendo el proceso» para transformar la entidad.

Sin embargo, Lila dijo a periodistas que creía que la reforma se vería de inmediato. «Porque una reforma tiene que ir cambiando paulatinamente», dijo.

Otros diputados de distintos partidos políticos reclaman una urgente y real reforma policial, que incluya la evaluación psicológica en el perfil del asimilado a la institución y la depuración de los no aptos para tener un puesto.

La diputada Rudy María Méndez afirma que la policía que tenemos en la República Dominicana está entrenada para matar, no para prevenir el crimen.

El diputado y psiquiatra Ramón Ceballo considera que una parte importante de los policías dominicanos tiene algún tipo de trastorno mental, agregado por el coronavirus. Basa sus criterios en que el 25% de los seres humanos tienen trastornos de conducta, de salud mental.

Las diputadas Rafaela (Lila) Alburquerque y Kenia Bidó, coinciden en la necesidad de afrontar los males estructurales que tiene la institución llamada a proteger a la ciudadanía.

Las declaraciones de los legisladores parte de los incidentes en que han caído civiles muertos por acciones de agentes, como el caso de los seis policías, que vestidos de negro, encapuchados, a bordo de cuatro de varias motocicletas, tirotearon el vehículo de la doctora Silvia Peñaló, hija del exdiputado Rubén Peñaló, en el municipio de Mao, provincia Valverde, hace cuatro días.

Lamentan la cantidad de asesinatos de ciudadanos, por parte de agentes, en circunstancias no esclarecidas.

El dilema de la Policía

Para Méndez, el problema radica en que la mayoría de los miembros de la Policía Nacional no están formados. Citó los horrendos asesinatos de una pareja de esposos cristianos en Villa Altagracia, en marzo del 2021, a manos de varios policías, y el de la arquitecta Leslie Rosado, en octubre del 2021. cuando un cabo le arrebató la vida.

En ese sentido, Ceballos precisó que en la República Dominicana nunca se hace un perfil psicológico de ninguna persona que aplique a una institución pública, porque generalmente, siempre llegan por aspecto familiar o político.

Esa facilidad, entiende, es la que le permite a candidatos a policías a ingresa a una academia, asumiéndola como la “única oportunidad que tienen para salir a su entorno, sin ningún estudio psico-analítico de su perfil”. Cree que una parte importante de policías y militares tendrían algún trastorno de la salud mental”.