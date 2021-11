Lilliam Fondeur dice aumentará mortalidad materna por medidas contra parturientas

La médico ginecóloga-obstetra, Lilliam Fondeur, indicó que de mantenerse la disposición que prohíbe las atenciones a las embarazadas o parturientas extranjeras en condición ilegal en los hospitales dominicanos, esto provocaría un aumento de la tasa de mortalidad materna.

“Esta medida es contra natura, al contrario, va aumentar las cifras de mortalidad materna y va aumentar la deshumanización del sistema de salud, te puedo asegurar que los médicos estas tan nerviosos como las embarazadas indocumentadas”Puntualizó Lilliam.

“El problema no son las mujeres que van a dar a luz y esto lo sustentan en una gran cantidad de falsedades, no es cierto que la mayoría de los hospitales o que los hospitales están llenos de haitianos, no llega a un 30%, un 29.5% este año según el sistema de salud de todas las mujeres que asisten a partos, cesáreas o chequeo prenatal son de decendencia haitiana. Las consecuencias de estas medidas, las mujeres haitianas no van a ir a parir a los hospitales, eso va incrementar la muerte materna”, señaló Fondeur.

“Ese 30% ocupa el 42% de las muertes maternas, ósea que muchas de ellas vienen aquí a morir, el tema de que se gaste en cesáreas, las cesáreas se hacen sobre todo en las dominicanas no en las haitianas, por múltiples causas”, agregó la especialista en ginecología.

Al ser entrevistada en el programa de televisión “Uno + Uno”, Lilliam Fondeur, recomendó a las autoridades enfocar la atención de la salud a la humanización y no alejarse de esta.

“Si hay un tema en República Dominicana es la necesidad de humanizar el sistema de salud, de humanizar la atención en salud, con medidas como estas lo que estamos es alejando cada vez más la humanización del sistema de salud”, dijo.

“No se había visto nunca que el Estado atentara contra la vida y ahí estamos atentando contra la vida, porque esas mujeres van a dar a luz, van a un chequeo prenatal que tanto se promueve, tienen una vida en concreto con embarazos avanzados”, puntualizó la también defensora de los Derechos Humanos.

En ese mismo orden, Fondeur argumentó que en el transcurso del año 2021 las muertes maternas en alrededor del 27% están asociadas al coronavirus que impacta el país.

“El 27% de las muertes maternas en lo que va del año están asociadas a la Covid-19, hay grupos muy conservadores que promueven la no vacunación, nosotros hacemos un llamado para que ellas se vacunen”, aseguró la destaca médico.

“Con esta medida que mujer embarazada indocumentada va ir a ponerse la vacuna y el Covid-19 no pide papeles, el Covid-19 si se mueve libremente”, afirmó.