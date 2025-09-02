Lin Yu-ting, fuera del Mundial por polémico test de sexo

La boxeadora taiwanesa Lin Yu-ting, medalla de oro en 57 kilos en los Juegos de París 2024, no competirá en los Mundiales que se celebrarán en Liverpool (Reino Unido) del 4 al 14 de este mes, después de haberse sometido al test de verificación de sexo y no haber recibido respuesta por parte de World Boxing.

La Federación de Boxeo de Taiwan (CTBA) confirmó la baja de Lin Yu-ting este martes, pese a que la atleta realizó el análisis obligatorio y envió los resultados a World Boxing, según su entrenador, sin que este organismo, responsable de la competición y del boxeo en los Juegos Olímpicos, le haya remitido ninguna respuesta.

Según medios taiwaneses, la CTBA afirmó que su decisión de que Lin no participe en los Mundiales de Liverpool se tomó para proteger a sus atletas y asegurarse de que no viajen al Reino Unido sin una garantía de participación.

La deportista, de 29 años, fue objeto de controversia sobre su género durante los Juegos de París, en los que ganó el oro, ya que un año ante fue descalificada de los Campeonatos del Mundo de Nueva Delhi 2023, igual que la argelina Imane Khelif, por incumplir los criterios para participar en la competición femenina de la Federación Internacional de Boxeo (IBA), entonces responsable del torneo.

Antes de los Juegos de París 2024 el COI retiró el reconocimiento a la IBA por irregularidades financieras, de gobernanza y técnicas, y fue el propio COI el que gestionó el torneo olímpico de boxeo, en el que compitieron las dos deportistas y ambas consiguieron la medalla de oro en sus respectivos pesos.

Durante los Juegos, el COI y París 2024 aseguraron que las dos boxeadoras fueron víctimas de una decisión arbitraria de la IBA; que habían sido descalificadas de los Mundiales sin ningún proceso debido y garantizaron que todos los deportistas que participaban en la competición de boxeo cumplían con las normas de elegibilidad. Ante la creación de World Boxing (WB) como nueva federación internacional de boxeo y su reconocimiento por parte del COI, esta comenzó el pasado 1 de julio a exigir exámenes obligatorios para identificar el sexo de los participantes en sus competiciones, tanto hombres como mujeres. Es la primera federación olímpica que impone esta medida con el fin de verificar el género biológico de los boxeadores, garantizar “la seguridad de todos los participantes y ofrecer igualdad de condiciones competitivas” a los deportistas.

La exigencia de WB ha sido recurrida por la argelina Imane Khelif ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que ayer anunció que no tomará ninguna decisión cautelar para suspender la misma, como pidió la atleta hasta que no celebre una audiencia para estudiar el caso. Khelif presentó su recurso el pasado 5 de agosto y solicitó revocar la decisión de World Boxing de no permitirla participar en la Copa Mundial de Eindhoven ni en ninguna otra competición hasta que no se someta a un control de verificación de sexo. La deportista argelina reclamó también que el TAS la declare elegible sin someterse a ningún test para participar en los Campeonatos del Mundo de boxeo que se disputarán del 4 al 14 de septiembre en Liverpool (Reino Unido).