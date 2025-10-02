Línea Terminador: ¿Qué es y qué efecto tuvo hoy en República Dominicana?

El analista meteorológico Jean Suriel informó que la línea terminador se pudo observar en el cielo de República Dominicana durante las primeras horas de la mañana.

«Desde el satélite se puede observar cómo Puerto Rico y el este de RD ya se encuentran iluminados por los primeros rayos del sol, mientras que el norte, noroeste y suroeste están sumidos en la oscuridad», explicó.

Puede leer: El puente con el tramo colgante más largo del mundo

A continuación, una breve explicación de este fenómeno atmosférico:

El terminador es la línea de separación entre la parte iluminada y la parte en sombra de un cuerpo celeste, es decir, la línea de separación entre el día y la noche.

Suriel explicó que este fenómeno sucede debido a que nos encontramos de camino entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno: la declinación del eje de la Tierra permite más minutos de luz solar en el hemisferio sur y más minutos del período nocturno en el hemisferio norte.

«El amanecer se está registrando cada día más tarde: el sol salió en Punta Cana a las 6:24 AM, en Samaná a las 6:29 AM, en Santo Domingo a las 6:31 AM, en Santiago a las 6:34 AM y en Jimaní a las 6:38 AM», añadió.

Esto representa también un atardecer cada día más temprano: en Punta Cana a las 6:21 PM, en Samaná a las 6:25 PM, en Santo Domingo a las 6:28 PM, en Santiago a las 6:30 PM y en Jimaní a las 6:35 PM.