Línea Terminador: ¿Qué es y qué efecto tuvo hoy en República Dominicana?

  • Hoy
Línea Terminador: ¿Qué es y qué efecto tuvo hoy en República Dominicana?

El analista meteorológico Jean Suriel informó que la línea terminador se pudo observar en el cielo de República Dominicana durante las primeras horas de la mañana.

«Desde el satélite se puede observar cómo Puerto Rico y el este de RD ya se encuentran iluminados por los primeros rayos del sol, mientras que el norte, noroeste y suroeste están sumidos en la oscuridad», explicó.

Puede leer: El puente con el tramo colgante más largo del mundo

A continuación, una breve explicación de este fenómeno atmosférico:

WhatsApp Image 2025 10 02 at 12.00.16 770x540 1

El terminador es la línea de separación entre la parte iluminada y la parte en sombra de un cuerpo celeste, es decir, la línea de separación entre el día y la noche.

Suriel explicó que este fenómeno sucede debido a que nos encontramos de camino entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno: la declinación del eje de la Tierra permite más minutos de luz solar en el hemisferio sur y más minutos del período nocturno en el hemisferio norte.

«El amanecer se está registrando cada día más tarde: el sol salió en Punta Cana a las 6:24 AM, en Samaná a las 6:29 AM, en Santo Domingo a las 6:31 AM, en Santiago a las 6:34 AM y en Jimaní a las 6:38 AM», añadió.

Esto representa también un atardecer cada día más temprano: en Punta Cana a las 6:21 PM, en Samaná a las 6:25 PM, en Santo Domingo a las 6:28 PM, en Santiago a las 6:30 PM y en Jimaní a las 6:35 PM.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Barrick Pueblo Viejo inaugura moderno Centro Educativo Nuevos Horizontes
Barrick Pueblo Viejo inaugura moderno Centro Educativo Nuevos Horizontes
2 octubre, 2025
Línea Terminador: ¿Qué es y qué efecto tuvo hoy en República Dominicana?
Línea Terminador: ¿Qué es y qué efecto tuvo hoy en República Dominicana?
2 octubre, 2025
Buen trabajo en las Edes contra el fraude eléctrico
Buen trabajo en las Edes contra el fraude eléctrico
2 octubre, 2025
Nuestra generación pierde amigos y hermanos
Nuestra generación pierde amigos y hermanos
2 octubre, 2025
República Dominicana deporta 370,240 haitianos en el último año
República Dominicana deporta 370,240 haitianos en el último año
2 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Cuando se quiere

Cuando se quiere

Albert Mena: “Llevaba una vida desordenada con mentiras e infidelidades”

Albert Mena: “Llevaba una vida desordenada con mentiras e infidelidades”

La Voz del Paciente RD: La importancia de las alianzas

La Voz del Paciente RD: La importancia de las alianzas

De por sí, el partido no es el problema

De por sí, el partido no es el problema

La banca dominicana, clave en el despegue hotelero del turismo nacional

La banca dominicana, clave en el despegue hotelero del turismo nacional

Atendiendo al llamado de  Emilia Pereyra

Atendiendo al llamado de  Emilia Pereyra

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo