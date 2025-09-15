El Día Mundial del Linfoma subraya la importancia de la detección temprana y el diagnóstico preciso para controlar el cáncer hematológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 15 de septiembre, el Día Mundial del Linfoma visibiliza una enfermedad oncohematológica que, gracias a los avances médicos recientes, ofrece hoy perspectivas de control y curación que hace apenas unas décadas parecían inalcanzables.

Los dos tipos principales son el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin (o simplemente linfoma), aunque también hay diferentes subtipos de la enfermedad.

En el linfoma de Hodgkin, las células cancerosas se conocen como células de Reed-Sternberg, un tipo anormal de linfocito B. Los tipos no Hodgkin pueden crecer y diseminarse lentamente (indolentes) o rápidamente (agresivos) y existen muchos tipos diferentes, lo que puede hacer que la clasificación sea un desafío.

El linfoma puede comenzar en casi cualquier área y diseminarse a otros tejidos y órganos como el hígado.

Linfoma (Fuente externa)

Factores de riesgo y síntomas

Algunos de los factores de riesgo para el linfoma incluyen ser mayores y masculinos, una dieta alta en carnes rojas y grasa, contraer o contraer el virus de Epstein-Barr (Mononucleosis o «Mono»), el uso de tabaco o la exposición a la radiación, ciertos tipos de pesticidas, plomo o asbesto. El linfoma puede ocurrir en personas con sistemas inmunológicos sanos o en pacientes cuyo sistema inmunitario está comprometido, como aquellos que tienen SIDA o aquellos que se han sometido a un trasplante de órgano.

«Quienes padecen linfoma pueden experimentar síntomas como hinchazón indolora de ganglios linfáticos en el cuello, las axilas o la ingle, pérdida de peso inexplicable, fatiga, fiebre, sudores nocturnos, picazón en la piel, sarpullido, agrandamiento del hígado o del bazo o recuentos sanguíneos bajos,” explica John Greskovich, MD, un oncólogo de radiación en Cleveland Clinic Florida. «Sin embargo, esos síntomas no significan automáticamente que tenga linfoma.

Linfoma (Fuente externa)

Tratamiento

El diagnóstico del linfoma implica un examen físico con un enfoque en los bultos (ganglios linfáticos), el tamaño del hígado y el bazo, y cualquier cosa fuera de lo común. También es posible que se necesiten exámenes de sangre que midan glóbulos rojos y blancos y funciones hepáticas y renales, y aspiración y biopsia de la médula ósea. Si se detecta un linfoma, se realizan más pruebas para identificar qué linfoma específico está presente y qué tanto ha avanzado, una parte clave para determinar el tipo correcto de tratamiento.

«Las opciones de tratamiento para el linfoma incluyen quimioterapia, inmunoterapia o radioterapia, según el caso individual. Un hematopatólogo realizará estudios especiales de las células de linfoma para determinar cuál de los más de 60 subtipos está presente mediante inmunotipificación y pruebas citogenéticas.

La ubicación del linfoma puede afectar el tipo de tratamiento recomendado. Los trasplantes de células madre también pueden usarse en linfomas recidivantes o refractarios cuando otros tipos de tratamiento no han funcionado. Cada paciente se reunirá con un equipo multidisciplinario de hematólogos, radioterapeutas y posiblemente cirujanos para determinar el mejor curso de acción», dice Greskovich.

Cleveland Clinic Florida es parte de un programa comunitario de investigación del cáncer establecido por el National Cancer Institute (NCI).

El programa incluye ensayos clínicos patrocinados por el NCI y ensayos patrocinados por farmacéuticos, todos cuidadosamente seleccionados para ofrecer opciones de tratamiento ampliadas.

La integración y colaboración con Cleveland Clinic en Ohio brinda una oportunidad única a los pacientes en Florida, brindando los últimos hallazgos en investigación sobre prevención y tratamiento del cáncer a la comunidad nacional e internacional.