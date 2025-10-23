Lionel Messi y el Inter Miami completan un nuevo contrato

Lionel Messi finalmente acordó un nuevo contrato con el Inter de Miami, un acuerdo que requirió varios meses para completarse y que garantiza que el mayor ícono del deporte estará con el club de la Major League Soccer para su mudanza planeada a un nuevo estadio el próximo año.

El acuerdo se anunció el jueves, un día antes del primer partido de los playoffs del Inter Miami contra Nashville. El equipo de Messi, tercer cabeza de serie de la Conferencia Este, será el anfitrión del primer partido de esa serie al mejor de tres el viernes por la noche.

El equipo anunció la decisión en una publicación en redes sociales, en la que se ve a Messi firmando el contrato dentro del nuevo estadio, que sigue en construcción. «ESTÁ EN CASA», escribió el equipo en la publicación.

“Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, el Miami Freedom Park”, dijo Messi en declaraciones distribuidas por el club. “Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy muy contento de seguir aquí”.

El Inter Miami anunció un contrato de tres años, hasta 2028. La idea de que Messi juegue dos o tres temporadas más sin duda impulsaría la venta de entradas en el estadio que el equipo está construyendo cerca del Aeropuerto Internacional de Miami. El equipo lleva más de un año vendiendo paquetes de entradas y aceptando depósitos para asientos en el nuevo estadio, todo con la premisa de que Messi seguiría formando parte de la franquicia.

Su decisión de quedarse en Miami es crucial tanto para el club como para la MLS. Messi fue el Jugador Más Valioso de la liga la temporada pasada y es la gran favorita para ganar el premio nuevamente este año, lo que lo convertiría en el segundo bicampeón en la historia de la liga y el primero en ganarlo en años consecutivos. Preki ganó el premio al Jugador Más Valioso en 1997 y 2003.

“Disfrutarlo, verlo disfrutar haciendo lo que hace, es muy competitivo y trata de transmitir eso al equipo”, dijo el jueves el entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano. “La mejor manera de ayudarlo es intentar hacer las cosas bien… tiene que sentirse cómodo en la cancha. Se siente cómodo cuando las cosas marchan bien”.

“Con él, cuando hacemos las cosas bien, tendremos muchas posibilidades de tener éxito”.

Seguir leyendo: Nueva joya del Bayern: Karl, el goleador más joven de la Champions

Messi ganó la Bota de Oro de la MLS esta temporada tras anotar 29 goles, cinco más que Denis Bouanga, del LAFC, y Sam Surridge, del Nashville. Además, dio 19 asistencias, y sus 48 goles totales se quedaron a uno de igualar el récord de la MLS de 49, establecido por Carlos Vela en 2019.

Esta temporada, Messi marcó varios goles en cinco partidos consecutivos, convirtiéndose en el primer jugador de la MLS en lograr tal hazaña, y acumuló 10 partidos con más de un gol, otro récord de la liga. La marca anterior era de ocho partidos de este tipo.

“Les prometimos a nuestros aficionados que soñaríamos en grande para construir un club icónico. Un club que represente la pasión, el trabajo duro y la dedicación de todos los que nos precedieron para crear un Miami construido sobre sueños”, declaró Jorge Mas, propietario y gerente del Inter Miami. “La firma de Leo hasta 2028 es un homenaje a nuestra increíble ciudad”.

Messi tiene 38 años, lo que convierte este contrato probablemente en el último como jugador profesional. Ha pasado más de la mitad de su vida jugando a nivel profesional, debutando con el Barcelona en 2004 a los 17 años.