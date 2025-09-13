Liranyi Alonso destaca y clasifica semifinales en su debut del Mundial de Japón

La atleta dominicana Liranyi Alonso tuvo un debut brillante en el Campeonato Mundial de Atletismo que se celebra en Japón, al clasificar a las semifinales en su primera participación en un evento de este nivel.

Con un desempeño firme y seguro, Alonso superó la fase preliminar dejando gran impresión entre los jueces y el público, quienes destacaron su destreza y carácter competitivo.

Puede leer: SeNaSa cancela al menos 10 contratos a prestadoras

La joven oriunda de La Vega corrió los 100 metros planos en 11.26 segundos, tiempo que le permitió llegar en la tercera posición de su serie y avanzar a las semifinales.

“Es un sueño hecho realidad. Estar aquí representando a mi país y avanzar a semifinales en mi debut mundialista es un orgullo enorme”, exclamó Alonso asegurando que estará dando lo mejor de si misma.

Las semifinales de los 100 metros se correrán este domingo a las 7:20 de la mañana (hora dominicana), donde la representante criolla buscará dar otro paso histórico frente a las mejores velocistas del planeta.