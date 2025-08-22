Liranyi da primer oro a RD en Juegos Panam Junior

La dominicana Liranyi Alonzo exhibió un gran nivel al conquistar la medalla de oro que entregó la modalidad 200 metros planos ayer jueves en el atletismo de los II Juegos Panamericanos Junior que se celebran en esta ciudad.

Alonzo hizo un tiempo de 22.69 segundos en la especialidad, un nuevo récord de los Juegos Panamericanos Junior, desplazando los 22.96 segundos establecidos por Anahí Suárez, de Ecuador, el 2 de diciembre de 2021 en la edición juvenil celebrada en Cali, Colombia.

Con la resonante victoria, Liranyi obtuvo también su clasificación directa para los Juegos Panamericanos de mayores que se celebrará en Lima, Perú, en el 2027.

Alonzo fue la atleta más destacada de la cita multideportiva juvenil, con una metalla de oro y otra de plata. En su participación en Cali 2021, la velocista quedó cuarta en los 100 metros y no vio acción en los 200 metros, tras ser descalificada en la eliminatoria, pero sí participó en la cuarte 4×400, la cual fue sacada por falsa salida.

La presea de plata recayó sobre Marleth Ospino, de Colombia, con un tiempo de 23.14 segundos, mientras que el bronce lo obtuvo Keliza Smith, de Guyana, quien recorrió la distancia en 23.42 segundos.

La República Dominicana llegó a seis medallas: un oro, dos de plata y tres de bronce, y ocupa el puesto 17 de la cita juvenil.