Liranyi obtiene plata en atletismo Panam Junior



La velocista Liranyi Alonzo conquistó la medalla de plata al arribar en la segunda posición de los 100 metros planos en las competencias de atletismo de los II Juegos Panamericanos Junior que se celebran en esta ciudad.Para apropiarse del metal de segundo puesto, Alonzo recorrió la distancia en 11.40 segundos.

Con la presea de plata del atletismo, la República Dominicana sumó su cuarta presea en Asunción, incluidas dos de plata y par de bronce.

“No es el resultado que esperaba, pero me siento bien por el trabajo realizado. Ahora enfocarme en la próxima competencia con la aspiración de llegar a lo más alto”, dijo Alonzo al concluir la carrera.

El oro lo ganó Shanique Bascombe, de Trinidad & Tobago, quien necesitó 11.19 segundos para cruzar primero la meta, y el bronce fue para Frances Colón, de Puerto Rico, con 11.46 segundos, y quien se colgó el oro en la especialidad en la primera versión de los Juegos Panamericanos Junior de Cali.

En la semifinal, Liranyi Alonzo obtuvo el derecho de discutir el oro al cerrar con un tiempo de 11.08 segundos, nuevo récord de los Juegos Panamericanos Junior, el cual estaba en poder de la boricua Frances Colón, quien recorrió la distancia en 11.32 segundos en la primera versión celebrada en el 2021 en Cali, Colombia.

En el segundo lugar entró Shaniqua Bascombe, de Trinidad y Tobago, con un tiempo de 11.17 segundos, y en el tercer peldaño clasificó la puertorriqueña Gladymar Torres, con 11.35 segundos.

En la primera versión de los J uegos Panamericanos Junior, celebrada en Cali, Colombia, Liranyi fue la cuarta clasificada del segundo heat, con un tiempo de 11.57 segundos en la especialidad de los 100 metros, y en la final, la velocista quedó en el cuarto puesto de la justa.

Para este miércoles, Liranyi correrá en la semifinal de los 200 metros planos, especialidad en la que fue descalificada por invasión de carril en los Panamericanos Junior de Cali, Colombia. Sigue siendo un peligro para ganar oro.