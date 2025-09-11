Promesas del béisbol: lista completa de los nuevos talentos elegidos en el Draft de Lidom 2025

El béisbol dominicano vivió este miércoles una de sus jornadas más esperadas: el Draft de Novatos 2025 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

En un ambiente lleno de emoción, los seis equipos del circuito eligieron a las jóvenes promesas que desde ya representan el futuro de la pelota invernal.

Felnin Celestén, primer pick de los Toros del Este

Los Toros del Este abrieron el sorteo con la selección de Felnin Celestén, campocorto de La Romana y prospecto número 9 de los Marineros de Seattle. Con apenas 19 años, Celestén ya figura entre los 100 mejores prospectos de todo el béisbol, según MLB Pipeline.

Firmado por US$4.7 millones en 2024, mostró un impresionante desempeño en ligas menores con promedio de .352, OPS de .999 y gran velocidad en las bases.

Gigantes confían en Emil Morales

La segunda selección recayó en Emil Morales, torpedero de 18 años, prospecto número 8 de los Dodgers de Los Ángeles. Nacido en España pero criado en Santiago, fue firmado por US$1.9 millones en 2024 y ya empieza a brillar en Clase A.

Escogido presenta a Rainiel Rodríguez

El receptor Rainiel Rodríguez, prospecto número 4 de los Cardenales de San Luis, fue la primera selección de los Leones del Escogido. Con lágrimas en los ojos y acompañado de su familia, agradeció a Dios por verlo cumplir su sueño de vestir la camiseta escarlata.

Rodríguez tuvo una destacada actuación en las menores: 20 jonrones, promedio de .276 y 63 remolcadas en 84 juegos.

Licey asegura a Jesús Madé

Los Tigres del Licey escogieron al jugador del cuadro Jesús Madé, considerado uno de los mejores talentos del sorteo. El presidente del club, Miguel Guerra Armenteros, lo describió como “liceísta de corazón, con fuerza, velocidad y contacto”.

Águilas apuestan por Edward Florentino

Las Águilas Cibaeñas se quedaron con el fornido jardinero Edward Florentino, prospecto número 5 de los Piratas de Pittsburgh. El joven de 6’4’’ y 200 libras ya suma 16 cuadrangulares y 35 bases robadas en las menores, mostrando una combinación letal de fuerza y velocidad.

Estrellas eligen a Luis Peña

Las Estrellas Orientales arrancaron el draft con la selección de Luis Peña, uno de los talentos jóvenes con mayor proyección en su organización de Grandes Ligas.

Así quedaron los equipos tras el Draft de Novatos 2025

Toros del Este

Felnin Celestén, Brailer Guerrero, Justin González, Johan Simón, Marlon Nieves, Andy Rodríguez, Randy Guzmán, José Bello, Paulino Santana, Danny Hilario, Tony Blanco, Joshua Liranzo, Adilson Peralta, Alejandro Crisótomo.

Gigantes del Cibao

Emil Morales, Roldy Brito, Arnaldo Lantigua, Yonatan Henríquez, Joendry Vargas, Junior Sánchez, Liomar Martínez, Juan Arnaud, Raymi Rodríguez, Carlos Larange, Myles Caba, Víctor Cabreja, Dameury Peña, Clevari Tejada, Juan Reynoso, Engelth Ureña.

Leones del Escogido

Rainiel Rodríguez, Derek Bernard, Dervy Ventura, Hansel Marcelino, Sandro Santana, Yunior Marte, Angelo Ortiz, Jostin Florentino, Edgar Moreta, Cristofer Gómez, Luis Flores, Stiven Martínez, Alexis Hernández, José Cabrera, Luis Reyes, Héctor Salas, Enríque Segura.

Tigres del Licey

Jesús Madé, Raudi Rodríguez, Ángel Feliz, Starlyn Núñez, Dameivi Tineo, Randel Clemente, Ruddy Gómez, Michael Pérez, José Anderson, Luis Beltrán, Mervin Fell, Henry Lalane, Manolfi Jiménez, Elis Cuevas, Jorgelys Mota, Yeraldinni.

Águilas Cibaeñas

Edward Florentino, Esmil Valencia, Ángel Cepeda, Alfredo Alcántara, Weligton Aracena, Reinold Navarro, Leomar Rosario, Andy Fabian, Josh Hansell, Yenrri Rojas, Yeri Pérez, Kelvin Hidalgo, Jean Carlos Henríquez, Yenfri Sosa, Joan Ogando, Derik Alcántara.

Estrellas Orientales

Luis Peña, Yassel Soler, Carlos Sánchez, Robert Calaz, Junior William, Wande Torres, Gilberto Batista, Melkis Hernández, Yimo Presinal, Yoelin Céspedes, Frankeli Arias, Johan Otañez, Juanmi Vásquez, Freilin Encarnación, Nelfy Ynfante, Raylin Ramos.

