Lista de útiles escolares 2025: ¿Cuánto cuestan este año?  

Xiomara Alcántara compra útiles escolares

Con el inicio del año escolar 2025–2026 a la vuelta de la esquina, padres y tutores dominicanos ya han comenzado la tradicional carrera por reunir “los chelitos” necesarios para adquirir la utilería escolar.

Según un sondeo realizado por el periódico Hoy, los colegios privados iniciarían la docencia a finales de agosto, mientras que otros centros educativos lo harían a principios de septiembre.

Presupuesto básico y recorrido comercial

Este medio realizó un recorrido por varios establecimientos comerciales con el objetivo de elaborar un presupuesto básico para la lista de útiles escolares.

Luego de hacer una lista con el promedio de precios básicos, se puede estimar que por niño, el costo de los útiles saldría de la siguiente manera:

De 10 a 55 mil pesos.

Presupuesto que ha llevado a los padres a tener que «enliarse económicamente» para poder comprar la indumentaria educativa.

Qué dicen los padres

«Yo he gastado, tres mil, solo en los útiles y me falta la  hembra» dijo Xiomara Alcántara una madre de dos hijos, de su lado Arelis Castro explica que tiene un presupuesto de diez mil «para la mochila, los cuadernos, y unos pantis porque no da para mas de ahí».

Xiomara Alcántara compra útiles escolares
Xiomara Alcántara compra útiles escolares

Explican que buscando la economía acuden a los establecimientos populares como los ubicados en la Av Duarte, donde deben pagar hasta cuatro mil pesos por una mochila y 3 mil por unos zapatos sencillos

Agregando el costo de los libros de textos que oscilan entre los 1,500 y 5 mil pesos y los cuadernillos o folletos de ejercicios a un costo similar.

«Por ejemplo para un niño de quinto grado, un solo, estamos hablando de por lo menos cinco mil pesos, y tres mil si son de medio uso»  afirmó William Ramírez vendedor de libros particular.

Descuentos y promociones destacadas

La buena noticia para los consumidores es que hay múltiples ofertas disponibles que alivian el bolsillo.

Supermercado La Sirena: Ofrece descuentos entre un 20% y 50% en útiles escolares. Además, realiza sorteos a través de su promoción “Lápiz de la Suerte”, que ha ganado popularidad entre los compradores.

Grupo CCN (Jumbo): Aplica rebajas que oscilan entre el 15% y el 30%. Al momento de pagar, los clientes reciben un cupón que puede ser canjeado dentro del límite establecido, lo que representa un ahorro adicional.

Y los útiles escolares en las escuelas publicas

Bajo el lema “Utilería a tiempo, con todo y para todos”, el Ministerio de Educación (MINERD) y el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) entregaron desde el pasado 9 de julio los kits escolares gratuitos para el año lectivo 2025-2026.

Lo que tienen los kits:

Inicial :Mochila, cuaderno de dibujo, lápices de colores, sacapuntas, lápiz, polocher, pantalón, medias y zapatos.

Básico y Secundario: Mochila, tres cuadernos rayados, lápices de colores, sacapuntas, lápiz, goma de borrar, cartabones, regla, polocher, pantalón, medias y zapatos

