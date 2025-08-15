Liverpool-Bournemouth se suspendió brevemente después de que Semenyo denunciara abusos racistas

El partido de la Premier League entre el Liverpool y el Bournemouth en Anfield se interrumpió brevemente el viernes después de que el delantero del Bournemouth, Antoine Semenyo, denunciara haber recibido insultos racistas por parte de un espectador.

En el minuto 28, con el marcador 0-0, se vio al árbitro Anthony Taylor hablando con Semenyo, de raza negra, en un córner del Liverpool.

Taylor corrió hacia la banda y habló con ambos entrenadores, Arne Slot del Liverpool y Andoni Iraola del Bournemouth. Tras hablar también con los capitanes, el juego se reanudó unos dos minutos después.

La Premier League confirmó a The Associated Press que la queja de Semenyo fue el motivo de la interrupción.

Los jugadores del Bournemouth consolaron a Semenyo, quien jugó todo el partido y marcó los dos goles de su equipo en la derrota por 4-2.

Tras el pitido inicial del descanso, se leyó un mensaje contra la discriminación al público en Anfield, según informó la BBC.

La Asociación de Fútbol (FA) expresó su profunda preocupación por la acusación de discriminación por parte de un sector de la afición.

«Incidentes de esta naturaleza no tienen cabida en nuestro deporte», añadió la FA, «y colaboraremos estrechamente con los árbitros, los clubes y las autoridades competentes para esclarecer los hechos y garantizar que se tomen las medidas pertinentes».

