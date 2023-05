La comunicadora reveló que su hija Lenash es una bebe arcoíris



Sin temor a equivocarnos, podríamos decir que la comunicadora Liza Blanco está viviendo la mejor etapa de su vida. Con un matrimonio estable junto a su esposo Jhoel López, con quien comparte la misma visión de vida, ha construido sus sueños profesionales y lo mejor, procreó una hermosa hija que la ha convertido en una gran madre.

En ¡Alegría! conversamos con Liza, quien nos compartió detalles de su experiencia en lo que ella define como el rol más maravilloso de su vida.



A. ¿Cómo te defines en tu rol de madre?



Es el rol más maravilloso que me ha tocado desempeñar. El más retador sin duda alguna, pero a la vez el más inspirador, quiero siempre darle un bonito ejemplo a mi hija.

Liza Blanco junto a su hija Lenash. Fuente externa





A. ¿Tu bebé fue una bonita sorpresa o una niña buscada? Fue una linda sorpresa, la más hermosa de todas, es una bebe arcoíris, creo que es la primera vez que lo digo, pero fue muy lindo enterarme que crecía en mi vientre.



A. ¿Eres la típica madre primeriza que controla todo o una mami más relajada? Trato en la medida de lo posible de siempre predicar con el ejemplo, ella es muy sabia, cuestiona siempre muchas cosas y siempre con amor y respeto mamá le habla, siempre la dejo ser ella y amo la personalidad que ha ido forjando.



A. En tiempos tan difíciles como estos para la crianza. ¿Cuáles consideras son tus herramientas principales para guiar a tu niña con el buen camino?



Creo mucho en la crianza respetuosa, cuando la corrijo, le explico el porqué está mal tal cosa, pero trato de que ella vea en mi lo que yo le digo todos los días, lo importante que es el amor, el respeto y la empatía hacia los demás.



A. ¿Qué es lo más retador de criar en estos tiempos para ti? Uff, el no poder evitar muchas veces exponerlos a ciertas cosas que no compartimos o que no estamos de acuerdo. Es un reto criar niños emocionalmente estables y autosuficientes en estos tiempos pero creo que si es posible.



A. ¿Cómo haces para llevar una vida activa profesionalmente a la par con tu rol de madre?



A veces no es tan fácil, no te niego que hay momentos en que quisiera estar con ella y no he podido, pero hay cosas que no son negociables y es en brindarle tiempo de calidad. Todo lo que haga tiene que darme el chance de poder compartir esos momentos importantes con mi hija que son los que ella atesorará, porque ella es mi prioridad.

Trabajo y rol de madre, dos facetas que Liza Blanco ha sabido balancear. Fuente externa





A. ¿Desearías que tu hija siga tus pasos? Yo solo quiero que ella sea feliz, muy feliz y si su felicidad es seguir mis pasos, mamá estará aquí para apoyarla y guiarla.



A. Tres cosas que sientes que haces mejor como madre:



Como madre definitivamente soy más expresiva, más amorosa, cuidadosa jejeje. Es un instinto natural digo yo. Trato siempre de protegerla y pensar siempre en ella ante cualquier decisión que pueda comprometer su bienestar emocional.



A. Qué es lo que más les gusta hacer a tu hija y a ti?

Bailar jejej, también nos gusta pintar juntas y contar historias .



A. ¿Qué tal es Liza de madrastra? Ha sido maravilloso, Shanel me preparó para la maternidad y es como mi hija también. La amo demasiado.

Liza y su hija Lenash disfrutan pasar tiempo juntas. Fuente externa





A. ¿Cómo se llevan tú y tu hijastra? Tenemos una relación súper linda, a veces la palabra madrastra suena como villana pero en nuestro caso hay mucho amor, mucho respeto y ella sabe que siempre podrá contar conmigo.



A. ¿Hay celos entre las tres chicas de Jhoel cuando están juntas? Jajajaja nooo. Jhoel siempre dice, Liza es la reina y ustedes mis dos princesas. Yo sería incapaz de sentir celos de mis hijas y ellas saben que el amor que su papá les tiene no se compara con absolutamente nada en este mundo.