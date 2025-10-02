Llamado a marchar en el Alto Manhattan por el Obamacare y los inmigrantes

Nueva York. El dirigente político, activista social, comunitario y miembro de la Coalición por la Defensa de los Inmigrantes en esta ciudad, Luis Mayobanex Rodríguez, reitera el llamado a los dominicanos residentes en esta ciudad a participar este próximo sábado de la marcha-protesta convocada por la «Coalición por la Defensa de los Inmigrantes».

Se hará desde la avenida Saint Nicholas con la calle 193, en el Alto Manhattan, a partir de las 2:00 p.m. a favor del seguro de salud «Obamacare y los inmigrantes».

Precisa que el cierre en las funciones administrativas del gobierno federal tendrá un impacto negativo en las familias trabajadoras, incluidas decenas de miles dominicanas en el territorio estadounidense.

El cierre se produce dada la imposibilidad del Congreso de aprobar una ley de financiación para el año fiscal a iniciarse este primero de octubre.

Producto de esta confrontación entre senadores y congresistas federales cientos de miles de trabajadores catalogados de no esenciales, por el momento serán cesanteados sin pago y sin seguridad de volver a ocupar sus posiciones dada la política impuesta por la nueva administración de reducir en números y en funciones el gobierno estadounidense.

De igual manera, parte de los trabajadores esenciales aun sin disfrutar de sueldo continuarán en sus funciones, lo que significara una perdida millonaria en los ingresos familiares semanalmente.

Un factor importante en este debate presupuestario en curso lo constituye la inclusión o no de la ley de extensión de los subsidios para la Ley de Cuidado de Salud Asequible (OBAMACARE) que finalizan en diciembre. A esta extensión se oponen los senadores y congresistas que responden a Donald Trump.

Si predomina la posición republicana, la misma tendría un impacto terrible en la vida de 50 millones de personas, entre ellas cientos de miles dominicanas, que a través del OBAMACARE gozan hoy de cobertura médica y acceso a servicios de salud que antes no disponían.

Por razones como estas es que continuaremos en las calles de NYC reclamando derechos fundamentales, hoy bajo ataque, para nuestras comunidades, concluyó diciendo Mayobanex Rodríguez.

Ramón Mercedes

