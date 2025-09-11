El alcalde de este municipio, alertó a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como del Ministerio de Turismo, para que investiguen las reales causas de un incendio en las proximidades de Playa Buen Hombre, que a principio de semana fue provocado por una señora que dice ser propietaria de una escuela de Kite.

Jenrry Castro manifestó, que posee la información de que la señora Rin Urbanik mandó a incendiar una enorme cantidad de árboles secos que había cortado hacía ya un tiempo, por lo cual fue multada por el ministerio de medio ambiente, pero que recientemente esta los apiló y los mandó a incinerar, lo que provocó un incendio de enormes proporciones que puso en serios peligros varias villas y negocios que hay en la zona.

Según el alcalde, la señora Rin mantiene un ambiente hostil y desafiante, y ha estado ejerciendo presión en múltiples ocasiones para que sean desalojados del lugar a más de 40 caseteros con sus empleados, para ella utilizar la playa a su antojo.

“Incluso, hay una parte de playa que cuando las personas la cruzan, ella le llama la atención alegando que es una playa privada, también ha entrado en conflictos con la comunidad por su mal proceder, lo que pone en peligro la seguridad en el lugar, por lo que demandó de las autoridades tanto de Medio Ambiente como de Turismo a investigar lo sucedido”, dijo Castro.

De igual manera expresó, que la señora Rin Urbanik mantiene un asedio en su contra, en donde el alcalde dice poseer las informaciones que se reunió con comunicadores de Montecristi para dar las pautas para que se le difamara, alegando una persecución contra ella.

“Al principio le brindé todo mi apoyo, pero siempre terminaba pidiéndome el desalojo de los caseteros, cosa que no haremos, porque sería un acto de injusticia quitarle el sustento a esos caseteros, en donde ella alega que violan la ley por estar dentro de los 60 metros de pleamar, pero ella también es una violadora porque su negocio está a 30 metros del agua”, dijo el alcalde.