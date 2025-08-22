Llaman a padres y docentes a integrase para garantizar éxito año escolar en Pedro Brand

Santo Domingo.- El dirigente comunitario y representante de la Fundación Fundelsoles , Margnaury Espinal, llamó a todos los docentes a integrarse con todo su amor y entrega para que el año escolar 2025-2026, que inicia el próximo lunes sea exitoso.

Espinal dijo que, hay que garantizar que ningún niño en Pedro Brand se quede sin recibir el pan de la enseñanza, ya que son el futuro para el desarrollo en la República Dominicana.

En ese sentido, invitó a los padres de los alumnos a unirse junto al sector educativo para garantizar que este año escolar sea exitoso a favor de los alumnos.

Además, los invitó a enviar a sus hijos a las escuelas de forma responsable porque son los garante de su aprendizaje de la mano de los maestros.

Margnaury Espinal, habló del tema a propósito entregar cuatro mil cuadernos y otros útiles escolares a miles de niños del municipio Pedro Brand a través de la Fundación Fundelsoles, que dirige el joven comunitario.

Explicó que, deseos son que ningún estudiantes se quede sin ir a la escuela por falta de los utilensilios escolares.

La entrega de los útiles se realizaron en decenas de sectores necesitado del referido municipio.

