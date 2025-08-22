Llaman a padres y docentes a integrase para garantizar éxito año escolar en Pedro Brand

  • Hoy
Llaman a padres y docentes a integrase para garantizar éxito año escolar en Pedro Brand

Santo Domingo.- El dirigente comunitario y representante de la Fundación Fundelsoles , Margnaury Espinal, llamó a todos los docentes a integrarse con todo su amor y entrega para que el año escolar 2025-2026, que inicia el próximo lunes sea exitoso.

Espinal dijo que, hay que garantizar que ningún niño en Pedro Brand se quede sin recibir el pan de la enseñanza, ya que son el futuro para el desarrollo en la República Dominicana.

En ese sentido, invitó a los padres de los alumnos a unirse junto al sector educativo para garantizar que este año escolar sea exitoso a favor de los alumnos.

image 647

Además, los invitó a enviar a sus hijos a las escuelas de forma responsable porque son los garante de su aprendizaje de la mano de los maestros.

Margnaury Espinal, habló del tema a propósito entregar cuatro mil cuadernos y otros útiles escolares a miles de niños del municipio Pedro Brand a través de la Fundación Fundelsoles, que dirige el joven comunitario.

Puede leer: Fallece Julio Tejeda Medina, líder comunitario y promotor del desarrollo en Sánchez Ramírez

image 649

Explicó que, deseos son que ningún estudiantes se quede sin ir a la escuela por falta de los utilensilios escolares.

La entrega de los útiles se realizaron en decenas de sectores necesitado del referido municipio.

Síguenos como periodicohoyrd

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Llaman a padres y docentes a integrase para garantizar éxito año escolar en Pedro Brand
Llaman a padres y docentes a integrase para garantizar éxito año escolar en Pedro Brand
22 agosto, 2025
¿Peligra inicio de año escolar en SFM? ADP aprueba propuesta de padres de no iniciar docencia
¿Peligra inicio de año escolar en SFM? ADP aprueba propuesta de padres de no iniciar docencia
20 agosto, 2025
FP advierte fracaso año escolar por estado aulas
FP advierte fracaso año escolar por estado aulas
20 agosto, 2025
Onpeco sugiere la eliminación de impuestos de útiles escolares para aliviar fuerte gasto a los padres
Onpeco sugiere la eliminación de impuestos de útiles escolares para aliviar fuerte gasto a los padres
18 agosto, 2025
La investigación constituye uno los pilares de Isfodosu
La investigación constituye uno los pilares de Isfodosu
11 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La Voz del Paciente RD: La SISALRIL y la DIDA protegen a los afiliados

La Voz del Paciente RD: La SISALRIL y la DIDA protegen a los afiliados

Con qué moral hablan muchos periodistas

Con qué moral hablan muchos periodistas

Llevar felicidad y solidaridad es el fin de Casa Báez Segura

Llevar felicidad y solidaridad es el fin de Casa Báez Segura

Tres juristas vaticinan varios artículos del nuevo Código Penal no pasarán cedazo de TC

Tres juristas vaticinan varios artículos del nuevo Código Penal no pasarán cedazo de TC

¿Banreservas seguirá con su apoyo?

¿Banreservas seguirá con su apoyo?

Edición impresa, jueves 21 de agosto de 2025

Edición impresa, jueves 21 de agosto de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo