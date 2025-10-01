Llaman a respaldar propuesta de Leonel Fernández

Nueva York. El escritor y periodista, miembro de la Dirección Central (DC) de la Fuerza del Pueblo (FP), Carlos Márquez, llamó al pueblo dominicano a respaldar la promesa estratégica anunciada por el doctor Leonel Fernández, de convertir a la República Dominicana en la “Capital del Conocimiento” en América Latina.

«Afirma que esta promesa y propuesta no es una mera aspiración, sino una idea visionaria y transformadora para la sociedad dominicana», sostiene el autor del libro «Hacia la revolución tecnológica industrial».

Agregó que una «capital del conocimiento» prioriza la educación, investigación y la innovación, verdaderos motores del desarrollo, al tiempo de establecer un ecosistema de conocimiento capaz de atraer inversión extranjera en alta tecnología.

«Esa promesa hecha por el presidente de la FP en Pensilvania colocaría al país en el mapa global en poco tiempo, ya que implica una revolución de la enseñanza”, sostuvo Márquez.

Resaltó de inmediato que la nueva capital del conocimiento implica la combinación de una política de fomento a la investigación y la ciencia para el desarrollo tecnológico, junto a la revolución educativa, llamados ambos a rescatar la perdida cultura productiva en la RD.

Subrayó que esas políticas constituyen la única solución viable y acelerada para que la nación comience a dejar atrás la pobreza.

Márquez vaticinó que, con esta propuesta posmodernista, la juventud seguirá fluyendo en masa hacia la FP y que su consumación reafirmará al doctor Fernández como otro gran líder histórico de la nación dominicana.