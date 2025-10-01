Nueva York. La exdiputada por la circunscripción 1-USA en el exterior, Servia Iris Familia, abogó por la toma de conciencia de la ciudadanía en general sobre el destino de los residuos sólidos por el hecho de que su mal manejo ocasiona significativos trastornos que provocan inundaciones de calles y avenidas cuando hay en lluvias pronunciadas.

Refiere como penosa la falta de responsabilidad social, fruto de inobservancia de las leyes y reglamentos municipales, que se observa cada vez que llueve, cuando muchos ciudadanos desaprensivos lanzan sin pudor las basuras a los contenes para que el agua se las lleve, generando la obstrucción del drenaje pluvial.

Dijo que, acompañado del irrespeto ciudadano, va la poca, casi nula, aplicación de lo que indican las leyes y ordenanzas a los ciudadanos y empresas que arrojan los desperdicios sólidos de manera indiscriminada en calles y venidas, originándose voluminosos basureros que afectan a la salud y el medio ambiente.

«Creemos que los ciudadanos deben ser amonestados de una u otra manera, pero también los ayuntamientos y juntas distritales deben ocuparse de recoger la basura de manera metódica con rutas y frecuencias correctamente publicitadas para que la ciudadanía no tenga justificación para arrojarlas en las vías», argumentó Iris Familia.

De igual manera, llamó la atención de los ayuntamientos de la capital y los principales municipios donde proliferan los llamados «piperos» a que ordenen a sus policías municipales a controlar el llamado buceo en las fundas de basuras que crean un desorden en la ejecución de esa mala práctica.

Expresó que se hace prudente hacerle un llamado a los «manejadores de plataformas digitales y los llamados influencers» para que contribuyan en la orientación a sus seguidores para que estos actúen de manera correcta con el manejo de los residuos sólidos y de esa manera lograr ciudades más limpias.

Entiende la empresaria y política que es precisa la instauración de una campaña nacional por diferentes medios, para educar, orientar y recordar a la población la existencia de leyes y ordenanzas municipales en dirección del cumplimiento de la colocación correcta de la basura en los horarios establecidos para su recolección y posterior depósito final.