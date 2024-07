Llega otro grupo de 200 policías de Kenia a Haití

Los policías llegaron casi un mes después de que el primer contingente de 200 elementos aterrizó en Puerto Príncipe

Un segundo contingente de 200 policías de Kenia llegó ayer, martes, a Haití para reforzar una misión respaldada por la ONU y encabezada por el país africano para combatir a las violentas pandillas en la atribulada nación caribeña.

Los policías llegaron casi un mes después de que el primer contingente de 200 elementos aterrizó en Puerto Príncipe, la capital haitiana, donde las pandillas controlan al menos 80% del territorio.

La semana pasada, el Consejo de Seguridad de la ONU condenó en duros términos los “niveles extremos de violencia armada” en Haití que están minando la paz, estabilidad y seguridad en el país y la región.

Las autoridades no han dado detalles sobre las tareas de los kenianos, por cuestiones de seguridad, aunque periodistas de The Associated Press los han visto patrullando áreas cercanas al aeropuerto internacional, que volvió a abrir en mayo después de que la violencia de las pandillas obligara a cerrarlo durante casi tres meses.

“Estamos felices de trabajar hombro con hombro con los kenianos”, dijo Normil Rameau el nuevo jefe de la Policía Nacional de Haití poco después de la llegada de los elementos. “En nombre del gobierno, les damos una cálida bienvenida”.

Se espera que en las próximas semanas lleguen más kenianos, a los cuales se unirán policías y soldados de Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benín, Chad y Jamaica, para conformar un total de 2.500 elementos. Serán desplegados en fases, con un costo de alrededor de 600 millones de dólares al año, según el Consejo de Seguridad de la ONU.

La misión encabezada por los kenianos tiene como objetivo reforzar a la Policía Nacional de Haití, que no cuenta con suficientes elementos ni financiación, y que únicamente tiene unos 10.000 policías activos, en un país de más de 11 millones de habitantes.

Otro objetivo de la misión es acabar con las pandillas, las cuales han sido acusadas de matar a más de 4.450 personas el año pasado y herir a otras 1.668, de acuerdo con la ONU, más del doble en comparación con el año anterior. Más de 1,500 personas fueron asesinadas o lesionadas en los tres primeros meses de este año. Aunque algunos haitianos ven con buenos ojos la llegada de los kenianos, otros se muestran cautelosos.

“El temor de los haitianos es que esta misión, como ha ocurrido en el pasado… sólo logre una reducción temporal de la violencia”, dijo Diego Da Rin, del International Crisis Group, quien estuvo recientemente en Haití. Da Rin señaló que algunos políticos propietarios de negocios han estado ligados desde hace tiempo con las pandillas, y advirtió que la crisis continuará “en tanto no se aborden los problemas de la impunidad y la corrupción”.

