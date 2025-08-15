¡Llegó el día! Atletas dominicanos competirán en Nueva York

Llegó el día esperados por todos los deportistas dominicanos en esta ciudad y no es para menos.

El Ministerio de Deportes y Recreacion (MIDEREC) inaugurará este viernes en la tarde los Juegos Deportivos Juan Pablo Duarte aquí, evento que se extenderá hasta el 31 de este mes lo que constituye la cita deportiva más importante de la diáspora dominicana.

El evento está dedicado a Nurys De Óleo y Luisín Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports.

La ceremonia inaugural se celebrará en Lehman College del Bronx, con la presencia del ministro de Deportes, Kelvin Cruz Cáceres, autoridades locales, representantes consulares del Gobierno dominicano, dirigentes deportivos, entrenadores, familias y miembros de la comunidad.

Puedes leer: ¡Orgullosos! Antoliano y Burgos reciben y elogian a niños academia La Javilla

Organizados por MIDEREC, con el respaldo de la Unión Deportiva Dominicana de Nueva York, el certamen reunirá a delegaciones de Rhode Island, Lawrence y Boston, que competirán en 21 disciplinas deportivas, además de actividades de arte, cultura y medicina deportiva.

JOSÉ CÁCERES

Digo