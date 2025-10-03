Llegó el momento de la cautela frente a Haití

Pareciera que Estados Unidos de Norteamérica tiene la disposición de eliminar las bandas armadas que hace varios años mantienen a Haití bajo su anarquía, reduciendo las instituciones a su mínima expresión. Esta disposición se advierte en la iniciativa, junto con Panamá, de integrar un nuevo plan de lucha a través de lo que se ha dado en llamar Fuerza de Eliminación de Pandillas.

Este nuevo plan surge ante el evidente cuasi fracaso de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, una propuesta orquestada alrededor de las Naciones Unidas. La disposición de esta misión fue loable, pero careció de respaldo suficiente de la comunidad internacional.

La Fuerza de Eliminación de Pandillas surge con otros respaldos y con otra visión. Su título sugiere que será una jornada de lucha dura, con el objetivo de doblegar a los grupos armados que saquean, matan, secuestran y se han adueñado del control de la capital haitiana. Ahora Estados Unidos parece haber tomado la sartén por el mango, decidido a, como acaba de afirmar su secretario de Estado Marco Rubio, hacer un “rápido despliegue” de la misión.

Según el rector de la diplomacia estadounidense, la Fuerza de Eliminación de Pandillas “abordará los desafíos de seguridad inmediatos de Haití y sentará las bases para la estabilidad a largo plazo”. Y para que no quede duda, añadió que esta nueva misión tendrá “los recursos necesarios para combatir las bandas”.

Está claro, por este lenguaje bélico y cuasi militar, que a Haití le esperan horas difíciles, de enfrentamientos, dolor y posiblemente muertes.

Hasta ahora no se conocen reacciones de los líderes de las bandas armadas. No sabemos si se trata de cautela o de un silencio de planificación malvada.

La República Dominicana no debe ser indiferente a los presagios que deben circular callados por las calles, ciudades y campos de Haití. La vecindad y la doble dependencia deben ponernos en alerta, porque las voces, los gritos, los aplausos y la violencia en Haití necesariamente nos implicarían.

Debemos, pues, proceder con inteligencia, con cautela, con palabras comedidas y no abundantes, para que no se nos vea como una nación que azuza el exterminio.