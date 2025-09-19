¡Llegó segundo! Ogando corre hoy a final 200 m.

  • JOSÉ CÁCERES
¡Llegó segundo! Ogando corre hoy a final 200 m.

Sydney McLaughlin-Levrone, la campeona olímpica en 400 metros con vallas, invadió los 400 metros por todo lo alto al llevarse el primer lugar en el Campeonato Mundial en Japón, destronando así a la dominicana, Marileidy Paulino que, tras una gran carrera, se quedó en el segundo lugar. Paulino, que corrió en el carril 9, no pudo rematar con fuerza en la reta final, mientras que, McLaughlin, venía franca con mucha velocidad en el carril cinco.

Marileidy estableció una marca nacional con el tiempo de 47:98. Mientras la estadounidense logró una marca mundial con 47:78.

Lo que dijo Marileidy

La dominicana Marileidy Paulino, dijo a la prensa internacional que no pudo retener su corona mundial de los 400 lisos y se llevó la plata, sin embargo, que está “contenta” con la temporada realizada, con haber bajado de 48 segundos en la final (47.98, récord nacional) y dijo que ahora tiene “fe en batir el récord mundial”.

Marileidy Paulino, campeona olímpica en París y oro mundial en Budapest 2023, era la rival a batir y Sidney McLaughlin pudo con ella.

Puedes leer: El dominicano Alexander Ogando disputará en Tokio su tercera final mundial de 200

La estadounidense, por el carril cinco, voló, literalmente, sobre una pista mojada por la lluvia, y paró el crono en 47.78, récord de los campeonatos y a solo dieciocho centésimas de la histórica plusmarca (47.60) que aún posee desde el 6 de octubre de 1985 en Camberra la alemana Marita Koch.

“El carril 9 no me ayudó mucho, ya que corrí sin ninguna referencia visual, pero estoy contenta con mi temporada”, dijo.

JOSÉ CÁCERES

JOSÉ CÁCERES

Publicaciones Relacionadas

¡Llegó segundo! Ogando corre hoy a final 200 m.
¡Llegó segundo! Ogando corre hoy a final 200 m.
19 septiembre, 2025
¿Quién es Sydney McLaughlin-Levrone, la velocista que venció a Marileidy Paulino?
¿Quién es Sydney McLaughlin-Levrone, la velocista que venció a Marileidy Paulino?
18 septiembre, 2025
Marileidy Paulino lanza poderoso mensaje: lo que le espera tras su más reciente carrera
Marileidy Paulino lanza poderoso mensaje: lo que le espera tras su más reciente carrera
18 septiembre, 2025
Marileidy Paulino se queda con la plata en mundial de 400 de Tokio
Marileidy Paulino se queda con la plata en mundial de 400 de Tokio
18 septiembre, 2025
Marileidy ante su carrera más difícil en su trayectoria
Marileidy ante su carrera más difícil en su trayectoria
18 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición Impresa, miércoles 17 de septiembre de 2025

Edición Impresa, miércoles 17 de septiembre de 2025

La Voz del Paciente RD: Sobre la legalidad del uso de fondos del IDOPPRIL

La Voz del Paciente RD: Sobre la legalidad del uso de fondos del IDOPPRIL

Funcionarios, escuchen al presidente 2.0

Funcionarios, escuchen al presidente 2.0

Compliance y su impacto en la protección de niñas, niños y adolescentes

Compliance y su impacto en la protección de niñas, niños y adolescentes

Otra vez la ADP

Otra vez la ADP

Edición impresa, jueves 18 de septiembre de 2025

Edición impresa, jueves 18 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo