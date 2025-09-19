¡Llegó segundo! Ogando corre hoy a final 200 m.

Sydney McLaughlin-Levrone, la campeona olímpica en 400 metros con vallas, invadió los 400 metros por todo lo alto al llevarse el primer lugar en el Campeonato Mundial en Japón, destronando así a la dominicana, Marileidy Paulino que, tras una gran carrera, se quedó en el segundo lugar. Paulino, que corrió en el carril 9, no pudo rematar con fuerza en la reta final, mientras que, McLaughlin, venía franca con mucha velocidad en el carril cinco.

Marileidy estableció una marca nacional con el tiempo de 47:98. Mientras la estadounidense logró una marca mundial con 47:78.

Lo que dijo Marileidy

La dominicana Marileidy Paulino, dijo a la prensa internacional que no pudo retener su corona mundial de los 400 lisos y se llevó la plata, sin embargo, que está “contenta” con la temporada realizada, con haber bajado de 48 segundos en la final (47.98, récord nacional) y dijo que ahora tiene “fe en batir el récord mundial”.

Marileidy Paulino, campeona olímpica en París y oro mundial en Budapest 2023, era la rival a batir y Sidney McLaughlin pudo con ella.

La estadounidense, por el carril cinco, voló, literalmente, sobre una pista mojada por la lluvia, y paró el crono en 47.78, récord de los campeonatos y a solo dieciocho centésimas de la histórica plusmarca (47.60) que aún posee desde el 6 de octubre de 1985 en Camberra la alemana Marita Koch.

“El carril 9 no me ayudó mucho, ya que corrí sin ninguna referencia visual, pero estoy contenta con mi temporada”, dijo.