Nueva York. A ritmo de merengue, bachata, cumbia, ranchera y vallenato miles de latinos, incluido cientos de dominicanos, ocuparon este martes la zona de Times Square en el mayor evento artístico cultural público en la Gran Manzana, para dar inicio a la celebración del Mes de la Herencia Hispana.

Desde la 1:00 de la tarde, representaciones artísticas de Ecuador, Colombia, Puerto Rico, México y República Dominicana llenaron de alegría la icónica plaza turística del centro de Manhattan con su música, cultura y folklore, en un evento denominado «Latinos en Times Square», que contó con el apoyo del Departamento de Transporte de NYC (DOT-NY), y su comisionado Ydanis Rodríguez, bajo la coordinación del popular productor de espectáculos, el empresario mexicano Pedro Zamora.

El clima neoyorquino brindaba su mayor esplendor cuando a la 1:00 de la tarde el folklore ecuatoriano irrumpió la tarima ubicada en el Father Duffy Square, en Broadway con las calles 46 y 47, con el espectáculo Ecuador Ilumina Times Square, en el que cerca de 50 personas en mostraron en escena parte de su historia, sus costumbres, sus batallas y su música.

El carnaval de Barranquilla y su reina brillaron en la plaza, reafirmando el gran aporte de los hispanos a la Gran Manzana.

Las canciones del prolífero compositor puertorriqueño Rafael Hernández cantadas por entusiastas compatriotas del teatro boricua estremecieron esa zona de Broadway para la luego dar paso al espectáculo Quisqueya la Bella, bajo la producción Alberto Zayas.

Apoyados por los ministerios de Turismo y de Relaciones Exteriores de la RD, a través del Instituto del Dominicano en el Exterior (INDEX), que dirige Celinés Toribio, los quisqueyanos hicieron alarde de su dominicanidad en la urbe con un espectáculo en el que con escenas teatrales mostraron su gran calidad en el béisbol, el arte culinario y la música, a ritmo de bachata, merengue y Dembow.

Milly Quezada, Joe Veras, Manny Cruz, Vaqueró y Zeo Muñoz, entre otros, pusieron a vibrar a las más de 3 mil almas que por espacio de 9 horas disfrutaron con alegría el evento.

“Los dominicanos, y latinos en general, somos una fuerza en esta ciudad, venimos a trabajar duro. Anteriormente los latinos no éramos contados, hoy, con la presencia de ustedes, la población de NYC es 32% blanca, 28% latina, 24% afroamericana y 15% asiática”, dijo el comisionado Rodríguez tras resaltar el espacio que el alcalde Eric Adams le ha abierto a los latinos, incluido muchos dominicanos, en el tren municipal.

“Yo no soy mexicano, pero para mí es un orgullo saber que México le ha abierto la puerta a la idea democrática para toda América Latina, pero también México ha dado un gran ejemplo, tener una mujer presidenta, mientras otros se quedan atrás”, expresó Rodríguez durante la pausa musical que dio paso a las palabras de los cónsules de Ecuador, RD y México, cuya representación, por ser el país anfitrión, tuvo a su cargo el cierre del evento.

Así, a ritmo de rancheras y mariachis expusieron su baile, la importancia del ferrocarril y varias muestra de su cultura y folklore con «México en el Corazón» y su icónico grito de «Viva México», dejando plasmado en Times Square que los latinos somos el motor de la Metrópoli.